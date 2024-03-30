Оркестр Гергиева дал концерт на акции в память о жертвах теракта в «Крокусе»

У «Крокуса» в память о жертвах теракта выступил оркестр Гергиева

Оркестр под управлением Гергиева исполнил отрывки из сочинений Прокофьева — в частности, из балета «Ромео и Джульетта». Акция проходит на девятый день после теракта, ранее там прошло памятное мероприятие с участием дипломатов

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Симфонический оркестр под управлением дирижера, генерального директора Большого театра и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева дал концерт на памятной акции у зала «Крокус Сити Холл».

На стену за сценой, где разместился оркестр, во время его выступления проецировали фотографии жертв теракта.

Оркестр под управлением дирижера исполнил произведения композитора Сергея Прокофьева — отрывки из балета «Ромео и Джульетта».

Концерт проходит на девятый день после теракта в «Крокусе». Перед его началом была объявлена минута молчания.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали. Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). ФСБ сообщила, что всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана.

Ранее в этот же день у концертного зала прошла другая памятная акция с участием более сотни зарубежных дипломатов. Они возложили цветы к мемориалу и отпустили в небо воздушные шары в память о жертвах теракта.