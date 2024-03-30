 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Теракт в «Крокус Сити Холле» ,  
0 

У «Крокуса» в память о жертвах теракта выступил оркестр Гергиева

Оркестр Гергиева дал концерт на акции в память о жертвах теракта в «Крокусе»
Сюжет
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Оркестр под управлением Гергиева исполнил отрывки из сочинений Прокофьева — в частности, из балета «Ромео и Джульетта». Акция проходит на девятый день после теракта, ранее там прошло памятное мероприятие с участием дипломатов

У «Крокуса» в память о жертвах теракта выступил оркестр Гергиева
Video

Симфонический оркестр под управлением дирижера, генерального директора Большого театра и художественного руководителя Мариинского театра Валерия Гергиева дал концерт на памятной акции у зала «Крокус Сити Холл».

На стену за сценой, где разместился оркестр, во время его выступления проецировали фотографии жертв теракта.

В Ивановской области закрыли барбершоп, где работал боевик из «Крокуса»
Общество
Мухаммадсобир Файзов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга)

Оркестр под управлением дирижера исполнил произведения композитора Сергея Прокофьева — отрывки из балета «Ромео и Джульетта».

Концерт проходит на девятый день после теракта в «Крокусе». Перед его началом была объявлена минута молчания.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта: вооруженные мужчины ворвались в концертный зал и открыли огонь по людям. Затем они подожгли здание и скрылись. Согласно последним данным, в результате теракта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.

Ответственность за атаку взяло на себя афганское крыло «Исламского государства» (организация признана террористической и запрещена в России). ФСБ сообщила, что всего в рамках дела были задержаны 12 человек. Арестованы десять из них, в том числе четверо непосредственных исполнителей — граждане Таджикистана.

Ранее в этот же день у концертного зала прошла другая памятная акция с участием более сотни зарубежных дипломатов. Они возложили цветы к мемориалу и отпустили в небо воздушные шары в память о жертвах теракта.

Авторы
Теги
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
теракт Крокус Сити Холл оркестр Валерий Гергиев «Крокус Сити Холл»
Материалы по теме
В Ивановской области закрыли барбершоп, где работал боевик из «Крокуса»
Общество
Следователи установили личности 134 погибших в «Крокусе»
Общество
Более ста дипломатов возложили цветы к памятному мемориалу у «Крокуса»
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 99,53 (-0,18) Инвестиции, 29 мар, 16:47 Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 92,37 (+0,1) Инвестиции, 29 мар, 16:47
«Спартак» повторил свою худшую серию без голов в чемпионатах России Спорт, 21:36
Во дворце правительства Перу прошли обыски из-за дела против президента Политика, 21:33
В Тихвине задержали сварщика за комментарий о теракте в «Крокусе» Общество, 21:32
Польские пограничники подняли тревогу из-за ухода отары овец на Украину Общество, 21:25
«Спартак» сыграл нулевую ничью с одним из аутсайдеров чемпионата России Спорт, 20:59
Экс-сотрудника внутренней разведки Австрии арестовали по делу Wirecard Политика, 20:56
Головин вошел в тройку лучших ассистентов сезона в чемпионате Франции Спорт, 20:51
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Головин вошел в тройку лучших ассистентов сезона в чемпионате Франции Спорт, 20:51
В Кургане решили экстренно эвакуировать аварийный дом Общество, 20:42
У «Крокуса» в память о жертвах теракта выступил оркестр Гергиева Общество, 20:35
Кухня-ниша: как освободить место в квартире при помощи планировки РБК и ПИК, 20:22
Ковальчук заявил об отсутствии сожалений о переходе в «Спартак» Спорт, 20:17
Суды Петербурга за неделю решили выдворить из России более 400 мигрантов Общество, 20:15
В Баварии раскритиковали легализацию марихуаны в преддверии Октоберфеста Общество, 20:09