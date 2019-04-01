Глава Альфа-банка назвал гибель совладелицы S7 «болезненной потерей»

Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018Здоровье
...
USD Бирж. 65,42 -0,22 EUR Бирж. 73,50 -0,16 Brent 68,47 0,18% USD Нал. 65,84 64,96 EUR Нал. 74,01 73,03 USD ЦБ 64,73 -0,07 EUR ЦБ 72,72 -0,17 EUR/USD 1,1235 0,0019 BTC/USD Бирж. 4 192,00 24,50 IMOEX 2 513,62 0,66% RTSI 1 210,62 1,04% DJIA 25 928,68 0,82% Nasdaq 7 729,32 0,78%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Журнал
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Премия РБК 2018
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Казаньоргсинтез ₽104 (+2,56%) прогноз Альпари к 31.07.19 Купить
Газпром ₽181,44 (+21,28%) прогноз JP Morgan к 31.03.20 Купить
ММК ₽53 (+15,47%) прогноз Велес Капитал к 28.12.19 Купить
Oracle $57 (+7,65%) прогноз CFRA к 15.03.20 Купить
ВТБ ₽0,06782 (+88,39%) прогноз Sova capital к 20.03.20 Купить
Лента новостей
Курс доллара на 30 марта
USD ЦБ: 64,73 (-0,07) Quote, 29 мар, 12:58
Курс евро на 30 марта
EUR ЦБ: 72,72 (-0,17) Quote, 29 мар, 12:58
Партнеры «не всерьез»: как молодому бизнесмену стать «своим» в деле РБК и «Билайн» Бизнес, 13:12 Автомобиль за миллион: практичные, патриотичные и необычные варианты Авто, 13:08 Корабли НАТО прибыли в порт Одессы для совместных учений Политика, 13:07 Московские ивент-менеджеры опровергают мифы о вечеринках Стиль, 13:00 Приход «Почты России» и новые драйверы роста: чем живет рынок фулфилмента Pro, 12:56 Глава Альфа-банка назвал гибель совладелицы S7 «болезненной потерей» Общество, 12:53 Минобрнауки объяснило членам «Юнармии» порядок льготного приема в вузы Общество, 12:50 Насколько вы склонны рисковать деньгами: тест РБК и Сбербанк, 12:49 Объем инвестиций в российскую недвижимость вырос до трехлетнего максимума Недвижимость, 12:47 Полицейские нашли взрывчатку на улице в Утрехте Общество, 12:46 ВТБ вышел из капитала попавшего под санкции США Еврофинанс Моснарбанка Финансы, 12:36 В Германии назвали сроки по расследованию авиакатастрофы с Филевой Общество, 12:34 Почему Litecoin подорожал вдвое за последние три месяца Крипто, 12:31 «Калашников» разработает системы распознавания лиц для жилых комплексов Бизнес, 12:30
Гибель Филевой ,  
0 
Глава Альфа-банка назвал гибель совладелицы S7 «болезненной потерей»

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский выразил свои соболезнования родным совладелицы S7 Group Наталии Филевой, а также коллективу авиакомпании. Его слова РБК передала пресс-служба финансовой организации.

«Честность, целеустремленность, бесспорное лидерство, принципиальность, способность к обновлению и неиссякаемая энергия — лишь немногие качества, отличавшие Наталию. Предпринимателей такого уровня всегда немного и эта потеря очень болезненна», — сказал Верхошинский.

По его словам, Филева, ​«долгие годы оставаясь преданной выбранному делу, стала для многих предпринимателей примером успеха в одной из самых трудных отраслей».

Совладелица S7 Наталия Филева погибла 31 марта при крушении частного самолета Epic LT в Германии, при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Вместе с ней в самолете были ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Разбившийся самолет принадлежал группе S7. Причины крушения на данный момент неизвестны.

Филева владела S7 Group вместе со своим супругом Владиславом и занимала пост председателя совета директоров авиагруппы.

Общество
Гибель совладелицы S7 Наталии Филевой. Что известно к этому часу

Альфа-банк — финансовый партнер авиакомпании S7. Так, например, в 2010 году авиакомпания «Сибирь», на базе которой была создана группа компаний S7, отказалась от предложенных ей госгарантий на 3,5 млрд руб., и подписала с Альфа-банком соглашение об открытии кредитной линии на 5,4 млрд руб. на пять лет. Публично условия сделки не раскрывались, однако источники «Коммерсанта» тогда говорили, что в залог Альфа-банк получил личные активы супругов Филевых, а все счета авиакомпании были переведены в этот банк.

Кроме того, банк и авиагруппа выпустили кобрендовую банковскую карту с функцией накопления бонусных баллов (миль), а также провели первую в мире продажу авиабилета через блокчейн-платформу на базе протокола Ethereum.

Теги: Альфа-банк, S7 Group, Наталия Филева
Материалы по теме
В генконсульстве прокомментировали крушение самолета с совладелицей S7
Общество
К расследованию катастрофы самолета с совладелицей S7 присоединился МАК
Общество
Разбившийся с Наталией Филевой бизнес-джет принадлежал S7 Group
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
Приложения
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter