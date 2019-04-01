Глава Альфа-банка назвал гибель совладелицы S7 «болезненной потерей»

Главный управляющий директор Альфа-банка Владимир Верхошинский выразил свои соболезнования родным совладелицы S7 Group Наталии Филевой, а также коллективу авиакомпании. Его слова РБК передала пресс-служба финансовой организации.

«Честность, целеустремленность, бесспорное лидерство, принципиальность, способность к обновлению и неиссякаемая энергия — лишь немногие качества, отличавшие Наталию. Предпринимателей такого уровня всегда немного и эта потеря очень болезненна», — сказал Верхошинский.

По его словам, Филева, ​«долгие годы оставаясь преданной выбранному делу, стала для многих предпринимателей примером успеха в одной из самых трудных отраслей».

Совладелица S7 Наталия Филева погибла 31 марта при крушении частного самолета Epic LT в Германии, при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Вместе с ней в самолете были ее отец Валерий Карачев и пилот Андрей Дикун. Разбившийся самолет принадлежал группе S7. Причины крушения на данный момент неизвестны.

Филева владела S7 Group вместе со своим супругом Владиславом и занимала пост председателя совета директоров авиагруппы.