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Рогозин назвал личной трагедией гибель совладельца S7 Филевой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным совладельца авиакомпании S7 Наталии Филевой в связи с ее гибелью в авиакатастрофе в Германии.

«Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас ее гибель — личная трагедия», — написал он в Twitter.

По словам Рогозина, незадолго до авиакатастрофы он обсуждал с Филевой первый испытательный полет легкого транспортного самолета ИЛ-112В. «В наших планах было создание для «Морского старта» «морской» версии ракеты «Союз-5», — приводятся слова главы «Роскосмоса» на сайте госкорпорации.

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Базовый аэропорт S7 Домодедово также выразил соболезнования родным и близким Филевой и команде холдинга S7. «Успешный предприниматель, преданный авиации, харизматичный лидер и яркая женщина — такой она останется в нашей памяти и истории авиации», — говорится в пресс-службе Домодедово, поступившем в РБК.

«Аэрофлот» заявил, что Филева на посту главы группы компаний S7 «добилась выдающихся успехов, способствовала укреплению отечественной гражданской авиации и росту авторитета России как великой авиационной державы».

Авиакатастрофа, в которой погибла Филева, произошла 31 марта в районе Франкфурта-на-Майне. Частный самолет Epic-LT разбился при заходе на посадку в аэропорту Эгельсбах. Жертвами крушения также стали пилот и еще один пассажир, другие подробности произошедшего пока не известны.

Теги: Дмитрий Рогозин, Домодедово, «Аэрофлот», S7
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