Рогозин назвал личной трагедией гибель совладельца S7 Филевой

Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил соболезнования родным совладельца авиакомпании S7 Наталии Филевой в связи с ее гибелью в авиакатастрофе в Германии.

«Она была великим энтузиастом авиации и космонавтики, и для всех нас ее гибель — личная трагедия», — написал он в Twitter.

По словам Рогозина, незадолго до авиакатастрофы он обсуждал с Филевой первый испытательный полет легкого транспортного самолета ИЛ-112В. «В наших планах было создание для «Морского старта» «морской» версии ракеты «Союз-5», — приводятся слова главы «Роскосмоса» на сайте госкорпорации.

Базовый аэропорт S7 Домодедово также выразил соболезнования родным и близким Филевой и команде холдинга S7. «Успешный предприниматель, преданный авиации, харизматичный лидер и яркая женщина — такой она останется в нашей памяти и истории авиации», — говорится в пресс-службе Домодедово, поступившем в РБК.