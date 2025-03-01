Что изменится в российских законах в марте

Счета для доходов иноагентов, запрет на продажу энергетиков детям и отмена роуминга между Россией и Белоруссией. Какие еще изменения в законодательстве ждут россиян в марте — в материале РБК

Производство энергетического напиток S.O.V.A. в одном из цехов завода АО «Дека», Великий Новгород (Фото: Артем Геодакян / ТАСС)

Все кальянные смеси приравняют к никотинсодержащей продукции

С 1 марта кальянные смеси с долей никотина меньше 0,01% будут рассматриваться как никотинсодержащая продукция. Необходимость нововведения автор инициативы сенатор Вячеслав Тимченко объяснил риском добавления в официально безникотиновые смеси «скрытого» никотина, а также тем фактом, что старое законодательство допускало наличие в смесях небольшого количества никотина, которое при потреблении в больших дозах было не менее опасным.

Иноагенты должны будут хранить средства на специальных счетах

С 1 марта иноагенты, получающие доходы в России, должны будут перечислять их на специальный рублевый счет. Речь идет о средствах с продажи или сдачи в аренду недвижимости и автомобилей, процентах с вкладов, доходов с долевого участия в организациях и о средствах, связанных с отчуждением или использованием интеллектуальной собственности.

Открыть счет нужно будет в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора о получении средств или, если договор был заключен до внесения в реестр иноагентов, со дня включения в реестр. На одно имя счет может быть только один. Средства со счета можно перевести после исключения из реестра или в случае взыскания средств в госбюджет.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал закон препятствием для обогащения за счет России для тех, кто «предал нашу страну». В профессиональной среде мнения, согласуются ли нововведения с существующим законодательством, разделились — ряд юристов сочли, что поправки противоречат Конституции.

Голосовать на домовых собраниях можно будет через «Госуслуги»

С 1 марта на собраниях собственников многоквартирных домов можно будет голосовать дистанционно через «Госуслуги». Через систему также будут информировать о дате собрания и принятых на нем решениях. Предполагается, что закон позволит исключить ситуации, когда недобросовестные управляющие компании проводят голосования задним числом или подделывают подписи, прокомментировал новый закон член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

При увольнении можно будет получить деньги за неиспользованные отгулы

С 1 марта изменятся правила оплаты отгулов. Теперь компенсацию за неиспользованный день отдыха можно будет получить при увольнении. Раньше этот вопрос прямо не регламентировался законодательством, и если работник не успевал воспользоваться отгулом до увольнения, он не получал ни дней отдыха, ни денежной компенсации.

В законе закрепляется право работника использовать дни отгула в течение года со дня работы в выходной. По истечении этого срока за отгулы можно будет получить только компенсацию, воспользоваться ими будет нельзя.

Оказывать услуги по дезинфекции запретят без лицензии

С 1 марта организациям и ИП нельзя будет проводить дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию (уничтожение микроорганизмов, насекомых и грызунов соответственно) без лицензии. Необходимость регулирования деятельности компаний в этой сфере обусловлена опасностью используемых средств и пагубностью некачественных дезинфекций.

Запрет на продажу детям энергетиков и опасных газосодержащих товаров

С 1 марта детям на территории всей страны запретят продажу тонизирующих напитков. Также закон закрепляет право регионов запрещать продажу энергетиков в определенных местах и в оговоренные часы в зданиях, где осуществляется образовательная и медицинская деятельность, проходят культурные, спортивные или любые массовые мероприятия.

Также с 1 марта запретят продавать детям «потенциально опасные газосодержащие товары», в число которых вошли, например, баллончики для заправки зажигалок и для портативных газовых плит. В Госдуме запрет объяснили тем, что подростки используют такие товары «не по назначению, а для сниффинга (токсикомании)». Кроме того, использование детьми таких товаров может приводить к непреднамеренным поджогам.

Россиянам разрешат ставить самозапрет на выдачу кредитов

С 1 марта россияне смогут установить самозапрет на выдачу им потребительских кредитов и займов. Предполагается, что мера поможет защитить граждан от мошенничества. Для оформления запрета нужно будет подать заявление на «Госуслугах» или лично в МФЦ. Отменить его можно будет там же. Данные обновятся только на следующий день, что не даст возможность мошенникам заставить жертву быстро отменить запрет под давлением.

По информации Банка России, только в 2024 году кредитные организации вернули 2,7 млрд руб., переведенных без добровольного согласия клиентов. Это почти 10% от всего объема операций по переводам.

За наставничество на работе будут доплачивать

С 1 марта наставничество на работе будет оплачиваться дополнительно. Доплату старшие работники смогут получить, если наставничество официально закреплено в трудовом договоре или в дополнительном соглашении к нему, там же должны быть указаны сроки и форма оказания помощи новичкам. Размер выплат для госслужащих устанавливается федеральными или локальными нормативными актами России, для остальных работников — коллективными договорами, соглашениями или локальными нормативными актами. Закон предусматривает возможность досрочного отказа от наставничества по инициативе как работника, так и его начальства.

Появятся новые возможности для сбыта продукции малых хозяйств

С 1 марта вступает в силу закон об агрегаторах фермерской продукции. Агроагрегаторы будут заниматься закупкой, первичной и последующей переработкой, хранением и сбытом сельскохозяйственной продукции, что поможет создать дополнительные механизмы для сбыта. Закон направлен на поддержку представителей микро- и малого предпринимательства, физических лиц, фермерских хозяйств и сельхозкооперативов, а также на содействие реализации фермерской продукции в торговых сетях.

Поставить машину на учет можно будет без ОСАГО

С 1 марта полис ОСАГО исключили из списка документов, обязательных при госрегистрации, а также перерегистрации автотранспорта. Теперь водитель сможет оформить документ в удобное время после постановки автомобиля на учет.

Закон упрощает правила снятия транспортного средства с учета при угоне. Если раньше необходимо было сначала доказать отсутствие автомобиля, сейчас будет достаточно заявления. Похожие правила распространятся и на продажу — снять с учета автомобиль, который вам больше не принадлежит, можно сразу после сделки. Ее нужно будет оформить на «Госуслугах» или у нотариуса — при оформлении простого письменного договора ждать придется, как и прежде, десять дней.

В Подмосковье введут штрафы за отсутствие регистрации домашних собак

С 1 марта владельцев собак в Московской области начнут штрафовать за отсутствие у их животных регистрации. Размер штрафа составит от 1,5 тыс. до 3 тыс. руб. Постановка собак на учет стала обязательной с 1 сентября 2023 года, правила распространяются только на питомцев постоянных жителей Подмосковья. Зарегистрировать собаку необходимо в течение 14 дней после достижения ею трехмесячного возраста.

3% доходов от онлайн-рекламы нужно будет перечислять в бюджет

С 1 марта распространители онлайн-рекламы должны будут отчислять в федеральный бюджет 3% дохода за квартал. Средства могут быть использованы для поддержки информационных ресурсов и правообладателей компьютерных программ и баз данных, включенных в специальный реестр.

В рекламе кредитов будут призывать оценивать финансовые риски

С 1 марта распространителей рекламы обяжут указывать полную информацию об условиях и о сумме кредитов и займов. В рекламе, содержащей указание на хотя бы одно условие, влияющее на полную стоимость кредита, нужно будет размещать ссылку с полными условиями и призывом с ними ознакомиться. Соответствующий текст должен занимать не менее 5% площади рекламы или транслироваться не менее трех секунд (для видео обязательны оба условия).

Также в рекламе кредитов и займов необходимо будет размещать предупреждающую фразу: «Оценивайте свои финансовые возможности и риски», которая должна будет занимать не менее 7% площади рекламы или транслироваться на протяжении пяти секунд. Нововведения направлены на снижение количества импульсивно взятых кредитов, объясняют авторы закона.

Материнским капиталом можно будет оплатить строительство частного дома через счета эскроу

С 1 марта материнский капитал можно будет потратить на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу. На счет можно будет положить всю сумму субсидии или ее часть, бенефициаром должны будут выступить компания или ИП, которые занимаются строительством. Раньше, чтобы использовать материнский капитал для частного строительства, требовалось подтверждение целевого расходования средств.

Роуминг между Россией и Белоруссией наконец отменят

С 1 марта роуминг внутри Союзного государства будет отменен. Первоначально его планировали отменить еще в 2020 году, но сроки неоднократно переносили. Цены на роуминговые тарифы для абонентов в России и Белоруссии снизили в 2021 году, а в апреле 2022 года сделали бесплатными входящие звонки.

Для инвалидов создадут комплексную систему поддержки

С 1 марта начнет действовать закон, направленный на реализацию в России системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов (в отличие от реабилитации, направленной на восстановление способностей, абилитация формирует новые навыки. — РБК). Комплекс будет включать как медицинскую реабилитацию, протезирование и обеспечение техническими средствами, так и содействие в получении образования и социальную реабилитацию.

Программа будет осуществляться за счет федеральных и местных органов власти и реабилитационных организаций. Для отдельных направлений помощи будут разработаны стандарты оказания услуг. Также закон позволит создать систему подготовки кадров для работы с людьми с особенностями развития.

Священники получат право посещать пациентов в больницах

С 1 марта в России действует единый порядок допуска священнослужителей в больницы. Теперь священников обязаны будут пускать к пациентам, в том числе в палаты интенсивной терапии и реанимации. В инфекционные отделения духовные лица попасть не смогут. На входе священнослужитель должен будет предъявить документ, подтверждающий принадлежность к религиозной организации.