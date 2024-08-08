 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Путин запретил продажу энергетиков несовершеннолетним

Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года. Помимо этого, возможно введение запретов по времени и местам продажи энергетиков
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

Регулирование продаж энергетиков будет сходно с контролем продажи алкоголя: продавец будет обязан отказать покупателю в продаже энергетиков, если в отношении возраста покупателя есть сомнения и позволяющий установить его документ не представлен.

Кроме того, будет запрещена продажа энергетиков в зданиях, где осуществляется образовательная, медицинская деятельность, деятельность в области культуры и спорта. Также допускается введение ограничений по времени и местам продажи таких напитков, в том числе на массовых мероприятиях.

Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Управление ФАС по Ингушетии запретило называть энергетики халяльными
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Законопроект в Госдуме начали рассматривать в январе этого года. Авторы отмечали необходимость урегулировать вопрос о продаже энергетиков подросткам на федеральном уровне, учитывая, что в 65 регионах такие меры уже действуют.

«Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — говорилось в пояснительной записке.

Вред здоровью при чрезмерном употреблении тонизирующих напитков, отмечали депутаты-авторы, наносят кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон.

Роспотребнадзор среди последствий употребления энергетиков называет повышение артериального давления, увеличение сердечного ритма, дрожь конечностей, раздражительность, расстройство сна, депрессию. Регулярное употребление может даже привести к смерти из-за инфаркта миокарда, предупреждает ведомство. Там подчеркивают, что энергетики противопоказаны детям и подросткам, а также беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания.

Байден усомнился в мирной передаче власти в США в случае поражения Трампа

Путин легализовал майнинг криптовалют

Кандидат Трампа в вице-президенты заявил, что США не обязаны защищать ЕС

Дилеры Lada направили письмо Мишустину в поддержку повышения утильсбора

Жителям Курской области, которые вынужденно покинули свои дома, выплатят по 10 тыс. руб.

Автомобили в России подорожают вдвое

На Земле ожидается магнитная буря

Объем покупок евро на внебиржевом рынке Казахстана вырос в 98 раз

Подборка каналов РБК в Telegram
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
энергетики Владимир Путин несовершеннолетние
Материалы по теме
Путин подписал закон о статусе ветерана для военных из новых регионов
Политика
Путин ввел штрафы за участие в нежелательных организациях
Политика
Путин разрешил приставам применять силу и оружие
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 9 августа
EUR ЦБ: 94,13 (+0,29) Инвестиции, 18:00 Курс доллара на 9 августа
USD ЦБ: 86,56 (+0,61) Инвестиции, 18:00
Президент Мексики исключил арест Путина по ордеру МУС в случае визитаПолитика, 22:52
Олимпийского чемпиона из США увезли на каталке после забега в ПарижеСпорт, 22:38
«Яндекс» вернет деньги эвакуировавшимся на такси из Курской областиПолитика, 22:35
Суд в Москве заочно арестовал украинскую журналистку Янину СоколовскуюПолитика, 22:30
Минобороны сообщило о сбитых в Курской области дронахПолитика, 22:20
На соревнованиях CrossFit Games в США один из участников утонул в озереСпорт, 22:16
ВГТРК узнала о поведении военкора Поддубного по дороге в больницуПолитика, 22:15
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
«Ъ» узнал детали дела о хищениях в парке «Патриот»Общество, 21:59
Карлес Пучдемон сбежал от полиции после выступления в КаталонииПолитика, 21:55
Рублев стартовал с победы на «Мастерсе» в МонреалеСпорт, 21:52
Путин запретил продажу энергетиков несовершеннолетнимОбщество, 21:47
Путин подписал закон о статусе ветерана для военных из новых регионовПолитика, 21:43
Путин одобрил прекращение гражданства за непостановку на воинский учетПолитика, 21:32
Цены на газ в Европе за два дня подскочили на 10% на фоне нападения ВСУИнвестиции, 21:08