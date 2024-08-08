Путин запретил продажу энергетиков несовершеннолетним

Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года. Помимо этого, возможно введение запретов по времени и местам продажи энергетиков

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Президент Владимир Путин подписал закон о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним.

Регулирование продаж энергетиков будет сходно с контролем продажи алкоголя: продавец будет обязан отказать покупателю в продаже энергетиков, если в отношении возраста покупателя есть сомнения и позволяющий установить его документ не представлен.

Кроме того, будет запрещена продажа энергетиков в зданиях, где осуществляется образовательная, медицинская деятельность, деятельность в области культуры и спорта. Также допускается введение ограничений по времени и местам продажи таких напитков, в том числе на массовых мероприятиях.

Запрет вступит в силу с 1 марта 2025 года.

Законопроект в Госдуме начали рассматривать в январе этого года. Авторы отмечали необходимость урегулировать вопрос о продаже энергетиков подросткам на федеральном уровне, учитывая, что в 65 регионах такие меры уже действуют.

«Молодежь без каких-либо ограничений приобретает напитки, потребляя их в количестве, которое наносит безусловный вред их здоровью, прежде всего сердечно-сосудистой системе. Кроме того, регулярное потребление данных напитков формирует у молодых людей соответствующую зависимость от них, а также способно вызвать обострение нервных и психических заболеваний», — говорилось в пояснительной записке.

Вред здоровью при чрезмерном употреблении тонизирующих напитков, отмечали депутаты-авторы, наносят кофеин, таурин, L-карнитин, глюкуронолактон.

Роспотребнадзор среди последствий употребления энергетиков называет повышение артериального давления, увеличение сердечного ритма, дрожь конечностей, раздражительность, расстройство сна, депрессию. Регулярное употребление может даже привести к смерти из-за инфаркта миокарда, предупреждает ведомство. Там подчеркивают, что энергетики противопоказаны детям и подросткам, а также беременным и кормящим женщинам, пожилым людям, тем, у кого есть хронические заболевания.