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Новые законы в России ,  
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Минздрав разработал требования к посещению больных священниками

Сюжет
Новые законы в России
Фото: Петр Ковалев / ТАСС
Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Министерство здравоохранения разработало новые требования к посещению священниками пациентов в больницах, соответствующий проект приказа опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.

Ведомство хочет утвердить общие требования к визитам священнослужителей любых вероисповеданий к пациентам, в том числе для богослужений и других обрядов и церемоний в стенах больниц и хосписов. Согласно перечню, больница должна будет предоставить возможность священнику посещать пациента для службы, в том числе в реанимации. Священнослужитель должен будет предъявить документ, подтверждающий принадлежность к религиозной организации.

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Кроме того, больница или клиника будет обязана назначить работника, ответственного за посещение пациентов священнослужителями. Они смогут приходить либо по запросу пациента, либо его законных представителей или родственников с учетом состояния больного и соблюдения противоэпидемического режима.

Запрет на посещение больных священником распространяется на пациентов в инфекционных боксах, а также при карантине в больнице. Также запрещено нахождение более двух священнослужителей у одного пациента одновременно или препятствование священником оказанию медицинской помощи.

В январе 2022 года Минздрав установил единый порядок посещения священниками больниц. Как заявил тогда глава синодального отдела епископ Верейский Пантелеимон, для тысяч верующих людей будет «легче реализовать свое законное право на встречу со священником в больнице». В Русской православной церкви уверены, что утверждение такого порядка «послужит улучшению состояния пациентов и поможет медикам в их благородном служении больным».

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Минздрав священники пациенты госпитализация
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