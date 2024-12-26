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Новые законы в России ,  
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Путин подписал закон о сборе за интернет-рекламу в размере 3% дохода

Сюжет
Новые законы в России
Владимир Путин
Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому распространители рекламы в Сети интернет обязаны будут отчислять в бюджет 3% от дохода, полученного за квартал. Документ опубликован на федеральном портале правовых актов.

«Обязательные отчисления, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, устанавливаются в размере 3% от базы расчета обязательных отчислений, определяемой в соответствии с ч. 3 настоящей статьи», — говорится в документе.

Базой расчета обязательных отчислений является доход, который распространитель рекламы или оператор рекламных систем получил в течение квартала.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

Ранее, 17 декабря, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил правительство уточнить правила взимания новых обязательных отчислений для распространителей рекламы.

Он отметил, что новый документ не исключают, что уплаченная сумма будет облагаться отчислениями несколько раз — в зависимости от количества участников цепочки распространения рекламы. Это может привести к существенному росту стоимости распространения рекламы, предупредил тогда Шохин.

Он предложил облагать обязательными отчислениями доход только рекламораспространителя или оператора рекламных систем, заключившего договор на распространение рекламы с рекламодателем.

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политик, президент России
7 октября 1952 года
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