Путин подписал закон о сборе за интернет-рекламу в размере 3% дохода

Владимир Путин (Фото: Администрация Президента России)

Президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому распространители рекламы в Сети интернет обязаны будут отчислять в бюджет 3% от дохода, полученного за квартал. Документ опубликован на федеральном портале правовых актов.

«Обязательные отчисления, предусмотренные ч. 1 настоящей статьи, устанавливаются в размере 3% от базы расчета обязательных отчислений, определяемой в соответствии с ч. 3 настоящей статьи», — говорится в документе.

Базой расчета обязательных отчислений является доход, который распространитель рекламы или оператор рекламных систем получил в течение квартала.

Ранее, 17 декабря, глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин попросил правительство уточнить правила взимания новых обязательных отчислений для распространителей рекламы.

Он отметил, что новый документ не исключают, что уплаченная сумма будет облагаться отчислениями несколько раз — в зависимости от количества участников цепочки распространения рекламы. Это может привести к существенному росту стоимости распространения рекламы, предупредил тогда Шохин.

Он предложил облагать обязательными отчислениями доход только рекламораспространителя или оператора рекламных систем, заключившего договор на распространение рекламы с рекламодателем.