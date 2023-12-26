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В Совфеде предложили ужесточить оборот бестабачных смесей

В Совфеде предложили ужесточить оборот бестабачных смесей
Речь идет о никотиносодержащих и безникотиновых бестабачных смесях для нагревания с массовыми долями никотина не менее 0,01%, а розничную продажу такой продукции с более 3,5% предлагают запретить
Фото: Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

В Госдуму внесли законопроект, которым предлагается приравнять никотиносодержащие и безникотиновые бестабачные смеси для нагревания к никотиносодержащей продукции. Автором данной инициативы выступил председатель комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

Он предлагает внести изменения в федеральный закон от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции».

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Фото:Владислав Шатило / РБК

В пояснительной записке к законопроекту Тимченко отмечает ухудшение результатов, намеченных в Концепции осуществления государственной политики противодействия потреблению табака и иной никотиносодержащей продукции до 2035 года, из-за роста популярности новых видов курительных изделий, которые представляют в качестве «более безопасных альтернатив». Сенатор привел в качестве примера бестабачные смеси для нагревания, такие как заменители табака для кальяна.

По его словам, на данный момент бестабачные смеси «не подлежат ни обязательной сертификации, ни декларированию соответствия», что дает возможность умышленно добавлять в них никотин для того, «чтобы спровоцировать тягу и увеличить спрос».

В связи с этим сенатор предлагает считать никотиносодержащие и безникотиновые (с массовыми долями никотина не менее 0,01%) бестабачные смеси для нагревания никотиносодержащей продукцией. Помимо прочего, Тимченко призвал запретить розничную торговлю бестабачными смесями для нагревания с массовой долей никотина более 3,5%.

Для никотиносодержащей продукции согласно законодательству предусмотрены акцизы и ряд ограничений на распространение, например, запрет на продажу несовершеннолетним.

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Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о необходимости принятия срочных мер по контролю над электронными сигаретами и вейпами с целью защиты несовершеннолетних. Эксперты ВОЗ отметили популярность данной продукции и обвинили в этом маркетинг. Так, в организации привели в пример задействование в рекламе «героев мультфильмов и элегантного дизайна» с целью привлечения молодой аудитории. В ВОЗ предупредили о выделении токсичных веществ в организм, рисках новообразований и заболеваний сердца и легких при использовании электронных сигарет и вейпов.

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Теги
Юлия Овчинникова
Россия Госдума Вячеслав Тимченко
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