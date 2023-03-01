Губернатор Шумков назвал «ЧВК «Рёдан» «мамкиными революсьенерами»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 80,1 (+0,59) Инвестиции, 16:22 Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 75,25 (+0,36) Инвестиции, 16:22
Глубинные потребности шести сфер бизнеса: от торговли до услуг РБК и СберБизнес, 17:15
Посол Германии объяснил «молчание» о взрывах на «Северных потоках» Политика, 17:14
Прокуратура начала проверку ЧП с китайским судном в Татарском заливе Общество, 17:12
Как открытие Большого кольца метро повлияет на рынок труда Москвы Город, 17:08
Военная операция на Украине. Главное Политика, 17:07
Киев пригрозил ответственностью журналисту NBC News за поездку в Крым Политика, 17:03
МЭА оценило падение доходов России от экспорта нефти и газа в 40% Экономика, 17:02
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Военная операция на Украине. Карта Политика, 16:47
Олимпийская чемпионка Веснина сообщила о беременности вторым ребенком Спорт, 16:45
Министр обороны ФРГ заявил о неспособности бундесвера защитить страну Политика, 16:43
Как устроен индустриальный интернет вещей РБК и Ростелеком, 16:43
Глава офиса Зеленского обсудил ситуацию в Артемовске с советником Байдена Политика, 16:39
Губернатор Шумков назвал «ЧВК «Рёдан» «мамкиными революсьенерами» Общество, 16:38
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 16:38
Общество ,  
0 

Губернатор Шумков назвал «ЧВК «Рёдан» «мамкиными революсьенерами»

Губернатор Курганской области Вадим Шумков назвал «ЧВК «Рёдан» «мамкиными революсьенерами»
«Мамкиным революсьенерам» из «ЧВК «Рёдан» не хватает патриотического воспитания, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Накануне в Кургане задержали «почти сотню» последователй этой субкультуры
Фото: silavpravdevshumkov / Telegram
Фото: silavpravdevshumkov / Telegram

Подростки, которые относят себя к молодежной субкультуре «ЧВК «Рёдан», накануне задержанные в Кургане, нуждаются в патриотическом воспитании, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков. О приверженцах новой субкультуры он написал в своем телеграм-канале.

«Почти сотня «мамкиных революсьенеров» вчера побывала в ГУВД Кургана. К вечеру их всех передали в заботливые руки родителей», — сообщил Шумков.

По мнению губернатора, ситуация, когда «по призыву какого-то недоумка подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная, куда, сами не зная, зачем», показывает «губительность отсутствия реальной идеологии для молодежи». Средствами от этого он видит «патриотическое воспитание», «отказ от исключительной притязательности прав без обязательств перед страной», а также чистку «информационного и околокультурного поля от всякой нечисти».

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан», что можно перевести с японского как «бригада фантомов». Сейчас вышло около 400 эпизодов этого комикса.

Объединение «ЧВК «Рёдан» создали подростки 14–16 лет. На эмблеме группировки — пауки из японской манги, поэтому последователи «ЧВК «Рёдан», как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

В конце февраля в российских городах произошли несколько массовых драк с участием последователей этой субкультуры. 22 февраля в московском ТЦ «Авиапарк» произошла потасовка, видео которой разлетелось по Сети. Собеседники «РИА Новости» и ТАСС в полиции сообщили, что в столкновении участвовали представители двух молодежных течений, одно из которых «ЧВК «Рёдан». 23 и 24 февраля в полицию доставили более 350 человек, связанных с «ЧВК «Рёдан», а 25 февраля по факту драки полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство). По информации телеграм-канала SHOT, на подростков написали восемь заявлений, также ими заинтересовалась Лига безопасного интернета, которая направила в суд запрос о запрете субкультуры.

Стычки происходили и в других городах. 26 февраля в Санкт-Петербурге и Новосибирске в торговых центрах задержали более 150 подростков, которых считают последователями этой субкультуры, 27 февраля 16 подростков задержали в казанском ТЦ «Тандем», сообщила пресс-служба УМВД по Казани.

Читайте на РБК Pro
«Мы тут не ходим голые»: каково работать в Pornhub — в 5 пунктах
Как сайты и приложения заставляют нас тратить больше — 10 уловок
«Он меня бесит»: как быть, если коллега действует на нервы
Миллиардеры-вегетарианцы: Дуров, Брэнсон, Амбани — об отказе от мяса

1 марта полиция задержала около 50 подростков в Автозаводском районе Нижнего Новгорода «в целях недопущения противоправных деяний и нарушений общественного порядка», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по области. Их отвезли в ОВД, а после «воспитательной беседы» передали родителям или законным представителям. По данным портала NN.ru, накануне в нижегородских телеграм-каналах появились видео с толпами парней в Парке 777-летия Нижнего Новгорода и у ТЦ «Автозаводец», которые пришли на разборку.

Последователей субкультуры «ЧВК «Рёдан» задерживала также полиция Белоруссии и Украины.

Авторы
Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко, Ольга Ваганова
Курганская область массовая драка задержания Вадим Шумков
Материалы по теме
МВД Белоруссии задержало в Гомеле 200 человек из-за «ЧВК «Рёдан»
Общество
Нацполиция Украины установила администратора канала «ЧВК «Рёдан»
Общество
Полиция Винницы предотвратила драку между подростками из «ЧВК «Рёдан»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter