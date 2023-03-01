Губернатор Шумков назвал «ЧВК «Рёдан» «мамкиными революсьенерами»

«Мамкиным революсьенерам» из «ЧВК «Рёдан» не хватает патриотического воспитания, заявил губернатор Курганской области Вадим Шумков. Накануне в Кургане задержали «почти сотню» последователй этой субкультуры

Фото: silavpravdevshumkov / Telegram

Подростки, которые относят себя к молодежной субкультуре «ЧВК «Рёдан», накануне задержанные в Кургане, нуждаются в патриотическом воспитании, считает губернатор Курганской области Вадим Шумков. О приверженцах новой субкультуры он написал в своем телеграм-канале.

«Почти сотня «мамкиных революсьенеров» вчера побывала в ГУВД Кургана. К вечеру их всех передали в заботливые руки родителей», — сообщил Шумков.

По мнению губернатора, ситуация, когда «по призыву какого-то недоумка подростки толпами бегают по торговым центрам, сами не зная, куда, сами не зная, зачем», показывает «губительность отсутствия реальной идеологии для молодежи». Средствами от этого он видит «патриотическое воспитание», «отказ от исключительной притязательности прав без обязательств перед страной», а также чистку «информационного и околокультурного поля от всякой нечисти».

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан», что можно перевести с японского как «бригада фантомов». Сейчас вышло около 400 эпизодов этого комикса. Объединение «ЧВК «Рёдан» создали подростки 14–16 лет. На эмблеме группировки — пауки из японской манги, поэтому последователи «ЧВК «Рёдан», как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

В конце февраля в российских городах произошли несколько массовых драк с участием последователей этой субкультуры. 22 февраля в московском ТЦ «Авиапарк» произошла потасовка, видео которой разлетелось по Сети. Собеседники «РИА Новости» и ТАСС в полиции сообщили, что в столкновении участвовали представители двух молодежных течений, одно из которых «ЧВК «Рёдан». 23 и 24 февраля в полицию доставили более 350 человек, связанных с «ЧВК «Рёдан», а 25 февраля по факту драки полиция возбудила уголовное дело по ст. 213 УК (хулиганство). По информации телеграм-канала SHOT, на подростков написали восемь заявлений, также ими заинтересовалась Лига безопасного интернета, которая направила в суд запрос о запрете субкультуры.

Стычки происходили и в других городах. 26 февраля в Санкт-Петербурге и Новосибирске в торговых центрах задержали более 150 подростков, которых считают последователями этой субкультуры, 27 февраля 16 подростков задержали в казанском ТЦ «Тандем», сообщила пресс-служба УМВД по Казани.

1 марта полиция задержала около 50 подростков в Автозаводском районе Нижнего Новгорода «в целях недопущения противоправных деяний и нарушений общественного порядка», сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД России по области. Их отвезли в ОВД, а после «воспитательной беседы» передали родителям или законным представителям. По данным портала NN.ru, накануне в нижегородских телеграм-каналах появились видео с толпами парней в Парке 777-летия Нижнего Новгорода и у ТЦ «Автозаводец», которые пришли на разборку.

Последователей субкультуры «ЧВК «Рёдан» задерживала также полиция Белоруссии и Украины.