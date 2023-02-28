В Кремле назвали «ЧВК «Рёдан» псевдосубкультурой со знаком минус

В конце февраля в Москве, Санкт-Петербурге и других городах задерживали молодых людей, предположительно имеющих отношение к «ЧВК «Рёдан» и собиравшихся устроить драки

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Субкультура «ЧВК «Рёдан» не несет для молодежи ничего хорошего и противоправные действия ее участников необходимо пресекать, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Важно пресекать противоправные действия. Конечно, скорее это псевдосубкультура, которая идет со знаком минус и которая ничего хорошего не несет нашей молодежи», — сказал он, отвечая на вопрос о «ЧВК «Рёдан».

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к японской манге Hunter × Hunter («Охотник на охотника»), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме. Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением членистоногих.

В конце февраля ТАСС со ссылкой на источник писал о задержании в Москве у ТЦ «Авиапарк» и станции метро «ЦСКА» 226 человек, в том числе 188 подростков, которые собирались устроить драку. В то же время собеседник «РИА Новости» говорил о задержании более 200 несовершеннолетних, которые могли быть связаны с субкультурой «ЧВК «Рёдан».

Издание Baza писало, что 19 февраля в «Авиапарке» произошел конфликт сторонников «ЧВК «Рёдан» с другими посетителями ТЦ. На следующий день туда пришли «на стрелку» сотни молодых людей. Позже из-за начавшихся там облав встречу перенесли в ТЦ «Маркос-Молл».

«Фонтанка» писала о задержании 150 подростков после потасовки в ТЦ «Галерея» в Санкт-Петербурге. Издание утверждало, что нападение произошло на молодого человека в черной одежде с изображением паука.

28 февраля полиция Бурятии предотвратила драку в ТЦ «Форум» в Улан-Удэ. Восемь несовершеннолетних задержали, затем с ними провели беседу. Местный телеграм-канал «Ариг Ус» публиковал видео из торгового центра, где собрались лица в черной одежде, которые, по предположению канала, могут быть представителями «ЧВК «Рёдан».