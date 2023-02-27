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В Москве задержали более 350 человек по делу «ЧВК «Рёдан»

В Москве 24 и 25 февраля задержали более 350 человек из-за связи с «ЧВК «Рёдан»
226 человек задержаны перед дракой у ТЦ «Авиапарк», сообщил источник ТАСС. По данным «РИА Новости», за 24–25 февраля в полицию доставили более 350 человек, их связывают с молодежной субкультурой «ЧВК «Рёдан»
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

У ТЦ «Авиапарк» в Москве и на станции метро «ЦСКА» 24 февраля задержали 226 человек, в том числе 188 подростков, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, они собирались устроить драку.

«Они являются представителями двух враждующих молодежных течений. У 37 из них изъяты газовые баллончики, ножи и страйкбольные пистолеты», — сказали в правоохранительных органах.

На родителей восьми из задержанных составили протоколы по ст. 5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).

«РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает, что в столице 24 и 25 февраля в полицию доставили более 350 человек, 319 из них — несовершеннолетние. Они могут быть связаны с молодежной субкультурой «ЧВК «Рёдан», рассказал собеседник агентства. По его словам, 23 февраля несколько участников движения во время онлайн-трансляции в телеграм-канале оскорбляли людей неславянской внешности. Затем компания подростков вошла в метро, где на станции «Лубянка» у них завязалась драка с другими несовершеннолетними. Одному из подростков, последователю «Рёдан», брызнули в лицо из баллончика. Возбуждено уголовное дело о хулиганстве, обвинение предъявлено трем несовершеннолетним. В телеграм-каналах начали призывать к насилию в отношении участников «ЧВК «Рёдан».

Большинство подростков были отпущены, родителей одиннадцати привлекли к административной ответственности.

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к японской манге Hunter x Hunter («Охотник х Охотник»), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме. Последователи этой субкультуры, как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

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Телеграм-канал Baza писал, что 19 февраля в фудкорте в «Авиапарке» возник конфликт между сторонниками субкультуры и другими посетителями. На следующий день в торговый центр «на стрелку» пришли сотни молодых людей. После того как там начались облавы, они перенесли встречу в ТЦ «Маркос-Молл». Там полицейские задержали около 20 подростков.

Как писала «Фонтанка», в Санкт-Петербурге были задержаны более 150 подростков после потасовки в ТЦ «Галерея». В драке пострадал один школьник. По данным издания, напали на одного из подростков, который был одет в черную одежду с изображением паука. В петербургском СК сообщили, что возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство) против некоторых нарушителей общественного порядка в ТЦ, из-за чего пострадали несколько человек. Задержания подростков, связанных с «ЧВК «Рёдан», происходили и в других городах.

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Елена Чернышова
Москва подростки задержание
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