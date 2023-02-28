Нацполиция Украины установила администратора канала «ЧВК Рёдан»

Департамент киберполиции установил администратора одного из телеграм-каналов молодежной субкультуры «ЧВК Рёдан», сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Одним из администраторов оказался 16-летний подросток из Днепра. По его словам, канал создавался для получения дохода от рекламы, поэтому, чтобы сделать ресурс популярным, он использовал название нового молодежного движения. Киберполиция заблокировала канал, с подростком и его родителями общаются правоохранители.

В Нацполиции отметили, что уже заблокировано 18 телеграмм-каналов и групп, созданных для «раскрутки» «ЧВК Рёдан» на территории Украины« и «вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность».

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к японской манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме, поэтому последователей ЧВК «Рёдан» также иногда называют «пауками».

Последователей «ЧВК Рёдан» начали задерживать в российских городах из-за нарушения общественного порядка и массовых драк. В частности, после потасовки в торговом центре «Галерея» в Петербурге задержали 152 подростка. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК). Одного подозреваемого арестовали, ему грозит до семи лет лишения свободы.

Позже участников «ЧВК Рёдан» стали задерживать и на Украине, например, в Ивано-Франковске, Одессе, Харькове и Киеве. В Харькове 27 февраля в полицию доставили 257 человек, у многих изъяли газовые баллончики, ножи и кастеты. В МВД считают, что за массовыми драками подростков стоят российские пропагандисты, которые пытаются «провести очередную информационно-психологическую операцию и использовать детей для дестабилизации внутренней ситуации в Украине».