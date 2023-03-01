МВД Белоруссии задержало в Гомеле 200 человек из-за ЧВК «Рёдан»

В последние дни сотни подростков, предположительно, связанных с ЧВК «Рёдан», были задержаны в городах России и Украины. Теперь движение добралось до Белоруссии

Сотрудники милиции задержали в Гомеле 200 человек, которые, по данным ведомства, являются представителями молодежной субкультуры «ЧВК Рёдан», сообщает МВД Белоруссии. 183 из них — несовершеннолетние.

Подростков задержали возле ТЦ «Секрет»; как сообщает МВД, они собрались там «по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах». В ведомстве заявили, что постоянно мониторят «ресурсы деструктивной направленности».

В отношении задержанных начали проверку. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше, дополнительно грозит административная ответственность. В МВД добавили, что устанавливают причастных к организации акции и рассматривают вопрос о заведении уголовного дела.

«ЧВК Редан» — неформальное объединение, его название отсылает к японской манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме. Последователи субкультуры носят длинные волосы и черную одежду с изображением паука с двенадцатью лапами.

В последнее время последователей «ЧВК Рёдан» начали задерживать в российских городах из-за нарушения общественного порядка и массовых драк. В частности, 26 февраля подростков задержали в торговых центрах Санкт-Петербурга и Новосибирска. Петербургское управление СК сообщило, что завело уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Сотни человек задерживали и в Москве. 25 февраля суд в столице отправил под домашний арест одного из лидеров группировки «Рёдан». По версии следствия, он вместе с другими несовершеннолетними напал на подростка в метро.

Вскоре движение добралось до Украины: УНИАН сообщало о массовых драках с участием представителей субкультуры в Киеве, Харькове, Львове, были задержаны сотни подростков. Затем драку предотвратили в Виннице. В МВД Украины назвали эти собрания «флешмобом, организованным Россией». 28 февраля Нацполиция Украины сообщила, что в стране заблокировано 18 телеграм-каналов и групп, созданных для «раскрутки» «ЧВК Рёдан», одного из администраторов, 16-летнего подростка из Днепра, задержали.

Как пишет издание «Штодзень Гомель», паблики, посвященные движению в белорусских городах, начали появляться в TikTok и Telegram 26 и 27 февраля, до массовых драк пока не доходило. Также появилось объявление о сборе сторонников ЧВК «Рёдан» в Могилеве, передает «Наша Нива».