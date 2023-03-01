МВД Белоруссии задержало в Гомеле 200 человек из-за ЧВК «Рёдан»

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 марта
EUR ЦБ: 79,51 (-0,11) Инвестиции, 28 фев, 16:08 Курс доллара на 1 марта
USD ЦБ: 74,89 (-0,54) Инвестиции, 28 фев, 16:08
Власти Полтавской области сообщили о взрывах и работе ПВО Политика, 02:04
На светофорах появится новый сигнал — «белый пешеход» Общество, 02:01
Политолога Павловского кремируют Общество, 01:36
Водители электромобилей будут бесплатно проезжать по платным дорогам Общество, 01:30
Во Флориде сошел с путей поезд с пропаном Общество, 01:06
МВД Белоруссии задержало в Гомеле 200 человек из-за ЧВК «Рёдан» Общество, 01:04
Доходы депутатов за 2022 год опубликуют без упоминания имен Политика, 01:00
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Bereke bank перестанет выдавать наличные с карт «Мир» некоторых банков Финансы, 00:37
Как личная трагедия скажется на рекордах Овечкина Спорт, 00:30
Дело Фишера: как советской милиции удавалось находить опасных маньяков РБК и more.tv, 00:26
Вучич заявил о готовности обсуждать мирный план ЕС без признания Косово Политика, 00:19
Россияне смогут пересчитать плату за мусор за время отпуска Общество, 00:15
В России утвердили новую разметку на дорогах Авто, 00:10
Вступившие в силу с 1 марта самые важные изменения в ПДД. Что нужно знать Авто, 00:01
Общество ,  
0 

МВД Белоруссии задержало в Гомеле 200 человек из-за ЧВК «Рёдан»

МВД Белоруссии заявило о задержании в ТЦ Гомеля 200 человек из-за ЧВК «Рёдан»
В последние дни сотни подростков, предположительно, связанных с ЧВК «Рёдан», были задержаны в городах России и Украины. Теперь движение добралось до Белоруссии

Сотрудники милиции задержали в Гомеле 200 человек, которые, по данным ведомства, являются представителями молодежной субкультуры «ЧВК Рёдан», сообщает МВД Белоруссии. 183 из них — несовершеннолетние.

Подростков задержали возле ТЦ «Секрет»; как сообщает МВД, они собрались там «по призывам, опубликованным в социальных сетях и мессенджерах». В ведомстве заявили, что постоянно мониторят «ресурсы деструктивной направленности».

В отношении задержанных начали проверку. Подростки до 16 лет получат предупреждения с постановкой на учет в инспекцию по делам несовершеннолетних. Тем, кто старше, дополнительно грозит административная ответственность. В МВД добавили, что устанавливают причастных к организации акции и рассматривают вопрос о заведении уголовного дела.

«ЧВК Редан» — неформальное объединение, его название отсылает к японской манге Hunter x Hunter (Охотник х Охотник), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме. Последователи субкультуры носят длинные волосы и черную одежду с изображением паука с двенадцатью лапами.

В последнее время последователей «ЧВК Рёдан» начали задерживать в российских городах из-за нарушения общественного порядка и массовых драк. В частности, 26 февраля подростков задержали в торговых центрах Санкт-Петербурга и Новосибирска. Петербургское управление СК сообщило, что завело уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК (хулиганство). Сотни человек задерживали и в Москве. 25 февраля суд в столице отправил под домашний арест одного из лидеров группировки «Рёдан». По версии следствия, он вместе с другими несовершеннолетними напал на подростка в метро.

Вскоре движение добралось до Украины: УНИАН сообщало о массовых драках с участием представителей субкультуры в Киеве, Харькове, Львове, были задержаны сотни подростков. Затем драку предотвратили в Виннице. В МВД Украины назвали эти собрания «флешмобом, организованным Россией». 28 февраля Нацполиция Украины сообщила, что в стране заблокировано 18 телеграм-каналов и групп, созданных для «раскрутки» «ЧВК Рёдан», одного из администраторов, 16-летнего подростка из Днепра, задержали.

Читайте на РБК Pro
Снуп Дог и пузырь: что погубило первого киберспортивного «единорога»
Работа, за которую не стыдно: куда идут уволенные сотрудники бигтехов
Atomic Heart не скачать, Microsoft идет на уступки: главное в видеоиграх
Экспорт в Индию, Индонезию, ЮАР: что важно знать поставщику из России

Как пишет издание «Штодзень Гомель», паблики, посвященные движению в белорусских городах, начали появляться в TikTok и Telegram 26 и 27 февраля, до массовых драк пока не доходило. Также появилось объявление о сборе сторонников ЧВК «Рёдан» в Могилеве, передает «Наша Нива».

Авторы
Теги
Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Белоруссия подростки субкультуры ЧВК
Материалы по теме
В Бурятии предотвратили массовую драку подростков из «ЧВК «Рёдан»
Общество
Нацполиция Украины установила администратора канала «ЧВК Рёдан»
Общество
Полиция Винницы предотвратила драку между подростками из «ЧВК «Рёдан»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter