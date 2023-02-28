Роскомнадзор пообещал изучить информацию о «ЧВК «Рёдан»

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Роскомнадзор изучает материалы о деятельности молодежной субкультуры «ЧВК «Рёдан». Об этом РБК сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ведомстве в настоящее время рассматривается ряд материалов, связанных с «ЧВК «Рёдан». Материалы направлены на экспертизу в Росмолодежь», — говорится в сообщении.

ЧВК — аббревиатура, означающая «частная военная компания», «Рёдан» — отсылка к японской манге Hunter x Hunter («Охотник х Охотник»), в которой упоминается преступная организация «Геней Рёдан» с пауками на эмблеме. Представители «ЧВК «Рёдан», как правило, носят черную одежду с изображением этих членистоногих.

24 февраля в Москве из-за драки возле ТЦ «Авиапарк» были задержаны 226 человек, которые, по данным «РИА Новости», могут быть связаны с «ЧВК «Рёдан». Массовую драку с участием представителей субкультуры предотвратили в Улан-Удэ.

Подобные драки происходили и на Украине. В Киеве подростки собрались возле ТРЦ «Гулливер», в Харькове — возле ТРЦ «Никольский», во Львове — возле ТРЦ «Форум». В МВД Украины назвали эти собрания «флешмобом, организованным Россией».