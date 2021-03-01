Скворцова сообщила об испытаниях препарата от коронавируса «Мир-19»

Первая фаза клинических испытаний препарата, который блокирует определенные части вируса, закончится в середине марта. Он безопасен для человека, но предотвращает тяжелые формы развития COVID-19, сообщила глава ФМБА

Вероника Скворцова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Первая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса «Мир-19» от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершится в середине марта. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила глава агентства Вероника Скворцова, расшифровка опубликована на сайте Кремля.

«Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», — сказала она.

Разрешение на клинические исследования агентство получило 30 декабря и приступило к ним сразу после Нового года, рассказала глава ФМБА. «Но с учетом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет, — мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей», — пояснила Скворцова.

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По словам главы ФМБА, препарат основан на применении микро-РНК, «блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, — это так называемый РНК-полимеразный сайт». Он получил название «Мир-19», так как микро-РНК безопасен для человека, не влияет на его геном и иммунитет, но при этом эффективно поражает вирус и предотвращает тяжелые формы развития COVID-19, добавила Скворцова.