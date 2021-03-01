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Пандемия коронавируса ,  
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Скворцова сообщила об испытаниях препарата от коронавируса «Мир-19»

Первая фаза клинических испытаний препарата, который блокирует определенные части вируса, закончится в середине марта. Он безопасен для человека, но предотвращает тяжелые формы развития COVID-19, сообщила глава ФМБА
Вероника Скворцова
Вероника Скворцова (Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС)

Первая фаза клинических испытаний препарата от коронавируса «Мир-19» от Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) завершится в середине марта. Об этом на встрече с президентом Владимиром Путиным сообщила глава агентства Вероника Скворцова, расшифровка опубликована на сайте Кремля.

«Мы закончим к середине марта первую фазу и переходим уже к работе с пациентами, переходим ко второй фазе», — сказала она.

Разрешение на клинические исследования агентство получило 30 декабря и приступило к ним сразу после Нового года, рассказала глава ФМБА. «Но с учетом того, что это новая молекула — она новая и запатентованная и аналогов не имеет, — мы первую фазу проходим особенно тщательно, поскольку нужно доказать безопасность уже у людей», — пояснила Скворцова.

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Фото:fmba.gov.ru

По словам главы ФМБА, препарат основан на применении микро-РНК, «блокирующих определенные сайты РНК-вируса, и те сайты, которые отвечают за копирование молекулы вируса, — это так называемый РНК-полимеразный сайт». Он получил название «Мир-19», так как микро-РНК безопасен для человека, не влияет на его геном и иммунитет, но при этом эффективно поражает вирус и предотвращает тяжелые формы развития COVID-19, добавила Скворцова.

О том, что ФМБА разработало и запатентовало лекарство на основе механизма РНК-интерференции, агентство сообщило в октябре. Средство успешно прошло доклинические испытания на животных. По словам Скворцовой, планируется, что препарат будет выпускаться в двух формах: для профилактики коронавируса после опасного контакта предусмотрены капли в нос, а в случае заражения — ингаляционная форма.

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Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

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В список препаратов для лечения COVID-19, рекомендованных Минздравом, входят пять средств: фавипиравир, ремдесивир, умифеновир, гидроксихлорохин и интерферон-альфа.

На встрече с Путиным Скворцова также рассказала, что ФМБА рассчитывает начать клинические испытания собственной вакцины от коронавируса во второй половине года. По ее словам, вакцина относится к препаратам нового поколения и разрабатывается на новой технологической платформе.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины — «Спутник V», разработанный Центром им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от научного центра «Вектор» и «КовиВак», созданный Научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова. По данным Минздрава, по состоянию на начало февраля в стране привились 3,9 млн человек.

Автор
Наталия Анисимова
Вероника Скворцова ФМБА коронавирус препарат
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