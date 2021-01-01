Минздрав дал разрешение на клинические испытания «антидота» от COVID

Фото: fmba.gov.ru

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило разрешение Минздрава на проведение первой фазы клинических испытаний препарата-«антидота» от коронавируса, говорится на сайте агентства.

О нем ранее в среду рассказала руководитель ФМБА Вероника Скворцова.

Минздрав провел экспертизу доклинических исследований препарата и по ее результатам выдал разрешение на клинические испытания. В рамках первой фазы ученые изучат безопасность и переносимость препарата у здоровых добровольцев, сообщают в агентстве. Исследование будет проводиться на базе Института иммунологии ФМБА.

Сейчас ведется подготовка и проходит набор добровольцев.