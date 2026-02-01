До трех выросло число погибших из-за взрыва в центре МВД Коми
Умер еще один пострадавший при взрыве в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре. Мужчина проходил лечение в Нижнем Новгороде, сообщил минздрав Коми.
Ранее его доставили санавиацией в Приволжский исследовательский медицинский университет 21 января. До этого пациент находился на лечении в городской больнице Эжвинского района.
15 января МВД сообщило о «хлопке в одном из помещений здания центра профессиональной подготовки МВД». Позднее следствие выяснило, что преподаватель центра Владимир Опарин взорвал учебно-имитационную гранату во время занятия. После этого начался пожар — в здании загорелась крыша.
Сначала региональный минздрав сообщил, что при взрыве пострадали девять человек. Потом это число возросло до 12. 19 января министерство уточнило, что всего пострадали 24 человека.
В тот же день в отделении реанимации Республиканской клинической больницы скончалась одна из пострадавших. Вторая пациентка умерла 24 января в Эжвинской горбольнице.
Шесть пострадавших продолжают находиться под медицинским наблюдением в Москве: один мужчина находится в Центре имени Вишневского в отделении реанимации, пятеро проходят лечение в пульмонологическом отделении Главного госпиталя МВД России, их состояние оценивается как удовлетворительное.
СК возбудил уголовное дело по статье о халатности, повлекшей тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 293 УК). Виновным по этой статье грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Взорвавшего гранату преподавателя отправили под домашний арест. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. В том же преступлении подозревают задержанного начальника центра.
16 января министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил его от исполнения служебных обязанностей.
