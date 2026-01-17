Начальника центра МВД в Сыктывкаре задержали после взрыва гранаты

Центре профподготовки МВД в Сыктывкаре (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

В Сыктывкаре задержали начальника центра профподготовки МВД, где произошел взрыв гранаты, в результате которого пострадали 20 человек, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Коми.

Против него возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п.«в», «г» ч.3 ст.286 Уголовного кодекса (превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий, совершенное группой лиц по предварительному сговору). Сейчас решается вопрос о выборе меры пресечения для начальника центра.

СК установил, что задержанный, превысив полномочия и нарушив правила безопасности, разрешил проведение занятия в актовом зале, где в тот момент шел ремонт и находились легковоспламеняющиеся материалы. 15 января при использовании учебно-имитационной гранаты во время занятий произошел взрыв, приведший к возгоранию.

Накануне, 16 января, министр внутренних дел по Республике Коми Андрей Сицский отстранил начальника центра от исполнения служебных обязанностей.

Преподавателя центра профподготовки МВД Владимира Опарина отправили под домашний арест. По данным СК, во время занятий он привел в действие учебно-имитационную гранату.

После взрыва в здании центра МВД в Сыктывкаре загорелась крыша, пожар локализовали на площади 340 кв. м. Как сообщил республиканский минздрав, девять пострадавших находятся в тяжелом состоянии.