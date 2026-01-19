Суд арестовал начальника учебного центра МВД в Сыктывкаре

Здание центра профессиональной подготовки МВД, Сыктывкар (Фото: Наталия Казаковцева / ТАСС)

Суд поместил под стражу начальника учебного центра МВД по Коми после инцидента с учебной гранатой, сообщает региональное управление СК.

Ему предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий, совершенном группой (п.п.«в», «г» ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 10 лет.

«Всего по уголовному делу потерпевшими признаны более 30 человек», — отметили в ведомстве.

15 января в ходе учебного занятия один из преподавателей центра профподготовки МВД в Сыктывкаре привел в действие учебную гранату. В результате возник пожар на площади 340 кв. м. Около 200 человек эвакуировали. Более 20 пострадали — двое из них в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Одна женщина скончалась спустя четыре дня.

Еще шестерых пострадавших отправили в Москву, их состояние врачи оценивали как тяжелое.

Республиканский СК возбудил уголовное дело. Случившееся квалифицировано как халатность, повлекшая тяжкий вред здоровью (ч. 2 ст. 293 УК, грозит лишением свободы на срок до пяти лет). Сам преподаватель, Владимир Опарин, помещен под домашний арест.