В Коми скончалась еще одна пострадавшая от взрыва гранаты в центре МВД

Фото: Минздрав Республики Коми

Еще одна пациентка Эжвинской городской больницы скончалась от травм, полученных в результате взрыва светошумовой гранаты в центре профподготовки МВД. Об этом сообщает региональный минздрав.

Первая пациентка скончалась в больнице 19 января. Она умерла в отделении реанимации. Остальные пациенты продолжают лечение в клиниках. В медсанчасти МВД Коми находятся два пациента с легкой степенью тяжести.

Шестеро пострадавших получают медицинскую помощь в Москве. Один из них находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом, а остальные проходят терапию в отделении пульмонологии. Их состояние удовлетворительное.

Взрыв в центре профподготовки МВД в Сыктывкаре случился 15 января. Следствие выяснило, что преподаватель центра взорвал учебно-имитационную гранату во время занятия. После этого начался пожар — в здании загорелась крыша.

СК возбудил уголовное дело о халатности. Преподавателя отправили под домашний арест. Его обвиняют в превышении должностных полномочий, повлекшем причинение тяжких последствий. Также задержан начальник центра, которого подозревают в этом же преступлении.