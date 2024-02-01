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Что изменится в законах в феврале

Какие законы вступают в силу в феврале 2024 года
Индексация материнского капитала, порядок доступа к гостайне и блокировка средств иностранцев под российскими экономическими ограничениями. Главные нововведения в законах — в обзоре РБК
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Взыскание долгов

С 1 февраля ужесточат контроль за тем, как банки и МФО взыскивают долги с физлиц: полномочия по контролю получила Федеральная служба судебных приставов (ФССП). Кредитные и микрофинансовые организации должны будут вести и хранить в течение трех лет аудиозаписи всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками, а перед началом такого контакта уведомить ФССП. Ранее эта служба контролировала деятельность только профессиональных коллекторских организаций. Кроме того, должник и кредитор теперь смогут взаимодействовать по электронной почте и через «Госуслуги».

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Фото:Сергей Петров / news.ru / Global Look Press

Материнский капитал

С 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован и составит до 630,4 тыс. руб. на первого ребенка и до 833 тыс. — на второго. Суммы выплат повысят автоматически, подавать заявление об этом не нужно. Родители, уже оформившие выплату при рождении первого ребенка, при появлении второго получат доплату в размере 202,6 тыс. руб.

Допуск к гостайне

С 1 февраля вступают в силу поправки в закон «О государственной тайне». Документ меняет процедуру допуска к гостайне граждан, призванных на военную службу или военные сборы. В отношении их теперь не будет обязательным предоставление собственноручно заполненной анкеты и «получения их согласия на оформление допуска к гостайне». Одновременно вводится новое основание для отказа в доступе к гостайне: им может стать наличие у гражданина и его близких родственников иностранного гражданства или вида на жительство.

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Фото:Clara Margais / dpa / ТАСС

Россиян, допущенных к гостайне, обязали уведомлять о выезде за границу ФСБ или СВР. Решение о запрете на выезд может быть пересмотрено в порядке исключения, например, для экстренного лечения или при тяжелой болезни родственника в другой стране. Новые нормы касаются и адвокатской деятельности: защитникам, участвующим в судопроизводстве по делам с гостайной, потребуется оформить доступ в особом порядке и дать расписку о распространении на них ограничений, в том числе и на выезд из России.

Блокировка средств иностранцев под санкциями

С 1 февраля вступает в силу закон, который позволяет блокировать средства и имущество иностранцев и зарубежных юрлиц, попавших под российские специальные экономические ограничения. Документ вводит понятие «блокируемые лица» — те, чьи средства блокируют из-за экономических ограничений. К ним могут относиться иностранные граждане, а также юрлица, в которых иностранцы могут прямо или косвенно распоряжаться 50% голосов. Кроме блокировки средств закон предусматривает запрет на проведение финансовых операций. Блокируемое лицо остается вправе получать денежные средства на счета в российских банках, получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, уплачивать налоги.

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Политика
Фото:Mario Tama / Getty Images

Закон также перечисляет организации, на которые распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер: ломбарды, кредитные кооперации, микрофинансовые организации и другие. Например, участник азартных игр, в отношении которого применяются специальные экономические меры, не сможет делать ставки или получить выигрыш в букмекерской конторе.

Информация о вкладах

С 1 февраля банки обязуют бесплатно информировать клиента об истечении срока вклада. Уведомление должно прийти не менее чем за пять дней до окончания срока. Информировать будут способом, предусмотренным договором для обмена информацией между банком и вкладчиком.

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Финансы
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Регулирование хостинга

С 1 февраля в России смогут работать только те провайдеры, которые вступили в формируемый Роскомнадзором реестр хостинг-провайдеров. Согласно принятым поправкам в законы «Об информации» и «О связи», включенные в этот реестр обязаны: обеспечивать выполнение требований Роскомнадзора к используемой вычислительной мощности, необходимой для проведения операционно-разыскных мероприятий; соблюдать требования о защите информации. Кроме того, провайдеры смогут обслуживать только тех пользователей, кто прошел процедуру идентификации.

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Технологии и медиа
Фото:Leon Neal / Getty Images

Добровольная пожарная охрана

С 1 февраля упрощается создание добровольных пожарных дружин в населенных пунктах и на предприятиях. Такая дружина может принимать участие в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах на территории одного или нескольких муниципальных образований. Участниками могут быть как физические, так и юридические лица, включая общественные объединения. Создаваемые дружины пожарной охраны могут быть зарегистрированы в ЕГРЮЛ или осуществлять деятельность без государственной регистрации.

Границы населенных пунктов

С 1 февраля начнет действовать закон, разрешающий вносить в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) сведения о границах населенных пунктов и территориальных зон в случае, если они пересекаются с земельными участками. Ранее это не допускало земельное законодательство, что создавало правовую неопределенность для собственников земельных участков, пояснили авторы законопроекта. Кроме того, закон уменьшает срок исправления ошибок в ЕГРН с трех до одного месяца.

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