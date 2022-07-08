За несогласованный выезд с допуском к гостайне введут уголовную статью

Уголовная ответственность предусмотрена за несогласованный выезд из страны для людей с доступом к гостайне и за пересылку секретных данных. Авторы поправки ссылаются на иностранные разведки, которые «ищут потенциальных шпионов»

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Совет Федерации одобрил поправку о введении наказания в виде лишения свободы сроком до семи лет за несогласованный выезд из страны россиян, допущенных к гостайне.

Уголовный кодекс будет дополнен ст. 283.2 «Нарушение требований по защите государственной тайны». В соответствии с ней, если страну покинул гражданин России, который допущен или ранее имел доступ к гостайне и выезд за рубеж для которого ограничен, ему будет грозить наказание в виде штрафа от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до трех лет.

За незаконные перемещение или пересылку за пределы России носителей, содержащих сведения с гостайной, будет грозить штраф от 200 тыс. до 500 тыс. руб. либо лишение свободы на срок до четырех лет.

Если эти действия совершены с угрозой или применением насилия либо должностным лицом с использованием своего служебного положения, они наказываются штрафом от 300 тыс. до 600 тыс. руб. либо лишением свободы на срок до шести лет. Если такие деяния совершены организованной группой, ее участникам будет грозить лишение свободы на срок от трех до семи лет.

Законопроект был принят в окончательном чтении в Госдуме 6 июля. Один из авторов документа, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, отметил, что законодательство уже предусматривает ограничения на выезд за рубеж для тех, кто имеет допуск к гостайне: он возможен лишь по согласованию с руководством. «Мы же устанавливаем ответственность за нарушение данного ограничения», — пояснил он.

По мнению парламентария, поправки позволят дополнительно защитить безопасность страны, поскольку «разведки недружественных России стран даже не скрывают того, что активно ищут потенциальных информаторов и шпионов», и обезопасят самих людей с доступом к гостайне, которые за границей «могут стать жертвами провокаций иностранных спецслужб».