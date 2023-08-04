branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 4 августа
EUR ЦБ: 102,53 (+0,6) Инвестиции, 03 авг, 16:35 Курс доллара на 4 августа
USD ЦБ: 93,78 (+0,94) Инвестиции, 03 авг, 16:35
ЦСКА подписал лучшего молодого футболиста Узбекистана Спорт, 15:48
Как взрывом газа в Канске в жилой пятиэтажке вынесло окна. Видео Общество, 15:47
Не игравшая 10 лет Чакветадзе попала в альтернативные списки турниров ITF Спорт, 15:46
Как создать инвесткомитет в компании — 9 рекомендаций Pro, 15:45
Минобороны сообщило о потере украинской армией 25 танков Leopard Политика, 15:43
Собянин рассказал о новом облике «Олимпийского» после реновации Город, 15:41
Путин подписал закон об изменениях в правилах собраний жильцов Недвижимость, 15:20
Эффективный мозг
Прокачайте когнитивные способности: научитесь тренировать память и внимательность на интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В Канске произошел взрыв газа в пятиэтажке Общество, 15:17
Как инженеры создали кондитерскую фабрику РБК и КФ «Победа», 15:16
Корейская криптобиржа Upbit обогнала Coinbase и OKX по объемам торгов Крипто, 15:08
Самарский министр здравоохранения опроверг информацию о своем задержании Политика, 15:07
Военная операция на Украине. Главное Политика, 15:04
«Спартак» отказался покупать игрока «Селтика» за «сумасшедшие деньги» Спорт, 14:59
Заммэра Бочкарев рассказал о работе площадки МУФ-2023 в парке «Зарядье» Город, 14:57
Война санкций ,  
0 

Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев под санкциями

Президент России Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев под санкциями
Сюжет
Война санкций
Закон также регламентирует перечень организаций, на которые распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер, а также расширяет полномочия ЦБ против некредитных финансовых организаций, нарушающих этот закон
Фото: Mario Tama / Getty Images
Фото: Mario Tama / Getty Images

Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем зарубежных организаций и иностранцев, в отношении которых Москва применяет ограничительные меры. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Под блокируемыми лицами понимаются иностранные государства или организации, <…> юридические лица, подконтрольные иностранным государствам», — говорится в документе. Согласно закону, экономические меры могут быть направлены на запрет совершения финансовых операций.

Так, после введения Россией санкций в адрес юрлиц их денежные средства и имущество будут заблокированы. Данные ограничения могут применяться в случае недружественных действий стран, угрожающих национальной безопасности России.

При этом блокируемое лицо остается вправе получать денежные средства на счета в российских банках, получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, уплачивать налоги. Оно также сможет получать заработную плату и расходовать ее в размере до 10 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи.


Кроме того, закон регламентирует перечень организаций, на которые распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер: ломбарды, кредитные кооперации, микрофинансовые организации и другие. Так, участник азартных игр, в отношении которого применяются специальные экономические меры, не сможет делать ставки или получить выигрыш в букмекерской конторе.

Полномочия ЦБ расширяются в отношении некредитных финансовых организаций, нарушающих данный закон. Банк России сможет вводить ограничение их деятельности на срок до полугода, в том числе ограничивать привлечение денежных средств, выдачу займов.

Читайте на РБК Pro
Жара и никакой конфиденциальности: как собрать команду в Центральной Азии
Почему рубль продолжает слабеть
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

В апреле Путин подписал указ, согласно которому при конфискации в США и «примкнувших к ним» других странах имущества России, российских граждан или компаний связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление.

В перечне такого имущества сейчас указаны три пункта: доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).

Авторы
Теги
Персоны
Виктория Громова Виктория Громова
Владимир Путин санкции блокировка
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лондон ужесточит правила доступа к средствам для россиян под санкциями
Политика
Bloomberg узнал о проверке Credit Suisse насчет россиян под санкциями
Финансы