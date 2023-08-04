Путин подписал закон о блокировке средств иностранцев под санкциями

Закон также регламентирует перечень организаций, на которые распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер, а также расширяет полномочия ЦБ против некредитных финансовых организаций, нарушающих этот закон

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Президент России Владимир Путин подписал закон о блокировке денежных средств и имущества юридических лиц, находящихся под контролем зарубежных организаций и иностранцев, в отношении которых Москва применяет ограничительные меры. Документ опубликован на официальном портале правовых актов.

«Под блокируемыми лицами понимаются иностранные государства или организации, <…> юридические лица, подконтрольные иностранным государствам», — говорится в документе. Согласно закону, экономические меры могут быть направлены на запрет совершения финансовых операций.

Так, после введения Россией санкций в адрес юрлиц их денежные средства и имущество будут заблокированы. Данные ограничения могут применяться в случае недружественных действий стран, угрожающих национальной безопасности России.

При этом блокируемое лицо остается вправе получать денежные средства на счета в российских банках, получать и расходовать пенсии, стипендии, пособия, социальные выплаты, уплачивать налоги. Оно также сможет получать заработную плату и расходовать ее в размере до 10 тыс. руб. в месяц на каждого члена семьи.



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Кроме того, закон регламентирует перечень организаций, на которые распространяется режим ограничений в виде специальных экономических мер: ломбарды, кредитные кооперации, микрофинансовые организации и другие. Так, участник азартных игр, в отношении которого применяются специальные экономические меры, не сможет делать ставки или получить выигрыш в букмекерской конторе.

Полномочия ЦБ расширяются в отношении некредитных финансовых организаций, нарушающих данный закон. Банк России сможет вводить ограничение их деятельности на срок до полугода, в том числе ограничивать привлечение денежных средств, выдачу займов.

Закон вступает в силу через 180 дней после официального опубликования.

В апреле Путин подписал указ, согласно которому при конфискации в США и «примкнувших к ним» других странах имущества России, российских граждан или компаний связанное с такими странами имущество в России переводится во временное управление.

В перечне такого имущества сейчас указаны три пункта: доля в энергетической компании «Юнипро» (87,73%, принадлежит немецкой Uniper) и два пакета в финской энергетической Fortum (69,8807% и 28,3488%, принадлежит «Фортум Раша» и «Фортум Холдинг»).