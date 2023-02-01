В России объяснили действиями США ситуацию с запуском корейского спутника

Сеул рассказал о разрыве контракта с Москвой по запуску спутника, но в «Роскосмосе» сообщили, что уведомления об этом не получали, контракт остается действующим. Там отметили также, что США блокируют использование спутника Россией

Kompsat-6 (Фото: koreaaero.com)

Государственный космический научно-производственный центр (ГКНПЦ) имени Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») не получал уведомлений о разрыве контракта на запуск южнокорейского спутника Kompsat-6 (он же Arirang-6) на ракете «Ангара», сообщил ТАСС гендиректор центра Алексей Варочко.

Министерство науки и информационных технологий Южной Кореи сообщило, что в прошлом месяце разорвало контракт с Россией и выбрало для запуска ракету Vega-C Европейского космического агентства, передавал «Рёнхап». Отказ от планов запустить Arirang-6 на «Ангаре» там связали с санкциями против России.

«Мы не получали уведомлений от заказчика запуска о расторжении контракта», — сказал Варочко.

Гендиректор Центра Хруничева пояснил, что у Южной Кореи нет прямых соглашений с Россией на запуск спутника. Заказчиком является Корейский институт аэрокосмических исследований и контракт заключен в 2016 году с дочерним предприятием Центра Хруничева в США — International Launch Services (ILS), а сам центр выступает в качестве субподрядчика, сказал Варочко.

По его словам, все требования Южной Кореи по контракту выполнены, а сам контракт и субконтракт остаются действующими. В то же время США приостановили экспортную лицензию на вывоз Arirang-6. «Спутник не может быть ввезен для подготовки и проведения запуска. Срок приостановки лицензии не определен», — указал он.

Варочко назвал ситуацию еще одним подтверждением влияния санкций на страны, которые их вводят, а также на международное сотрудничество по космосу. Российская сторона изучает возможные пути для совместной работы «с учетом реалий и особенностей современного мира», отметил он.

Контракт на запуск южнокорейского спутника стороны заключили в 2016 году, сам запуск был запланирован на 2020-й, однако его вскоре перенесли. Варочко тогда объяснил перенос распространением коронавируса, поскольку пандемия повлияла на сроки изготовления спутника.

В мае 2019 года Пентагон официально отказался от использования услуг России для запуска спутников с 1 января 2023 года, аналогичный запрет к тому времени действовал в отношении Ирана, Сирии, Китая, Северной Кореи и Судана. Такие сделки, говорилось в документе, «создали бы неприемлемый риск в сфере кибербезопасности» для США.