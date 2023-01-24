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Глава «Роскосмоса» поставил задачу увеличить число спутников в пять раз

Глава «Роскосмоса» Борисов: к 2030 году Россия должна увеличить число спутников до тысячи
Фото: Евгений Курсков / ТАСС
Фото: Евгений Курсков / ТАСС

К 2030 году Россия должна увеличить количество спутников как минимум до 1 тыс., заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в ходе пленарного заседания Королевских чтений в Москве. Об этом сообщается в телеграм-канале госкорпорации.

«К 2030 году России нужно иметь группировку как минимум из 1000 космических аппаратов различного назначения. Чтобы выйти на этот уровень, нужно выпускать по 250, а ближе к 2030 году — до 350 спутников в год», — сказал Борисов.

Глава госкорпорации уточнил, что сейчас у России около 200 спутников на орбите, передает ТАСС. В настоящее время в стране, по его словам, теоретически возможно выпускать 42 аппарата в год. «Это реальный вызов для нас, он граничит с вопросом национальной безопасности», — подчеркнул Борисов.

Летом он заявил, что США, Китай и Европа давно обогнали Россию в производстве спутников. По его словам, госкорпорация «сильно задолжала российской экономике». Чтобы научиться производить спутники «совершенно в другом количестве», необходима коренная перестройка основных процессов, а осуществлять ее придется в условиях санкций, которые затрагивают электронно-компонентную базу, отмечал Борисов.

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Роскосмос Юрий Борисов спутник
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