Коммерческий пуск «Ангары-1.2» перенесли третий раз по просьбе заказчиков

Ракета-носитель семейства «Ангара» (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Коммерческий пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесли в третий раз — на 2022 год — по просьбе заказчиков. Об этом рассказал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко, передает «РИА Новости».

Варочко отметил, что южнокорейские партнеры сослались на неготовность космического аппарата из-за пандемии и использовали свою третью возможность перенести старт без штрафных санкций. Теперь пуск намечен на второй квартал 2022 года. По его словам, если контракт в итоге так и не будет исполнен южнокорейской стороной, ракете найдут другое применение.

Контракт на запуск KOMPSAT-6 на «Ангаре-1.2» стороны заключили в 2016 году. Пуск должен был состояться в 2020 году, но потом его перенесли на 2021 год. Тогда Варочко также говорил, что перенос связан с неготовностью спутника.

По его словам, после успешного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в декабре прошлого года в Центр Хруничева, занимающийся созданием этих ракет, обратились новые коммерческие заказчики, которые заинтересовались возможностью использовать для космических пусков продукцию центра. «Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведенного пуска на нас вышли несколько заказчиков, которые готовы с нами работать», — сообщил Варочко.