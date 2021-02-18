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Коммерческий пуск «Ангары-1.2» перенесли третий раз по просьбе заказчиков

Ракета-носитель семейства «Ангара»
Ракета-носитель семейства «Ангара» (Фото: Роскосмос / Global Look Press)

Коммерческий пуск ракеты-носителя «Ангара-1.2» с южнокорейским спутником KOMPSAT-6 перенесли в третий раз — на 2022 год — по просьбе заказчиков. Об этом рассказал гендиректор Государственного космического научно-производственного центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко, передает «РИА Новости».

Варочко отметил, что южнокорейские партнеры сослались на неготовность космического аппарата из-за пандемии и использовали свою третью возможность перенести старт без штрафных санкций. Теперь пуск намечен на второй квартал 2022 года. По его словам, если контракт в итоге так и не будет исполнен южнокорейской стороной, ракете найдут другое применение.

Контракт на запуск KOMPSAT-6 на «Ангаре-1.2» стороны заключили в 2016 году. Пуск должен был состояться в 2020 году, но потом его перенесли на 2021 год. Тогда Варочко также говорил, что перенос связан с неготовностью спутника.

По его словам, после успешного пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5» с космодрома Плесецк в декабре прошлого года в Центр Хруничева, занимающийся созданием этих ракет, обратились новые коммерческие заказчики, которые заинтересовались возможностью использовать для космических пусков продукцию центра. «Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведенного пуска на нас вышли несколько заказчиков, которые готовы с нами работать», — сообщил Варочко.

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Генеральный конструктор входящего в Центр Хруничева конструкторского бюро «Салют» Сергей Кузнецов, в свою очередь, сообщил, что заказчики заинтересовались не тяжелой версией ракеты, а пусками именно легкого варианта — «Ангара-1.2».

Варочко рассказал также, что Центр Хруничева ведет переговоры с Минобороны о заключении контракта на поставку первых модернизированных ракет версии «Ангара-А5М». Ранее ведомство заказало четыре «Ангары-А5» для летных испытаний и четыре серийных «Ангары-А5». Поставка серийных ракет ожидается в 2022–2024 годах.

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У Центра Хруничева есть контракт с «Роскосмосом» на одну «Ангару-А5» и две «Ангары-А5М» для обеспечения первых стартов с космодрома Восточный.

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«Ангара» — семейство российских ракет-носителей разной грузоподъемности, созданных на основе универсальных ракетных модулей (УРМ) с кислородно-керосиновыми двигателями.

Во время летных испытаний в июле 2014 года с космодрома Плесецк была запущена ракета легкого класса «Ангара-1.2ПП». Пока было произведено только два запуска тяжелой ракеты-носителя: первый старт «Ангары-А5» прошел в декабре 2014 года, тогда на орбиту был выведен макет полезной нагрузки массой 2 т. Второй состоялся в декабре 2020 года.

Центр им. Хруничева Ракета-носитель "Ангара" спутник Алексей Варочко
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