«Роскосмос» показал снимок отколовшегося айсберга размером с Лондон

Фото: roscosmos_gk / Telegram

«Роскосмос» опубликовал в своем телеграм-канале спутниковое изображение гигантского айсберга, отколовшегося от ледника в Антарктиде. Снимок сделан с помощью аппарата «Метеор-М», который отслеживает облачность, изменения ледового и снежного покрова.

Айсберг A-74 оторвался от шельфового ледника Брант. Его площадь составила 1550 кв. м, а толщина льда в месте раскола достигает 150 м.

О том, что от ледника Брант в Антарктиде откололся айсберг, 23 января сообщила Британская арктическая служба (BAS). Там отметили, что его площадь равна площади Лондона. Айсберг откололся после того, как трещина под названием Chasm-1 полностью прошла через шельф.