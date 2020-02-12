Первый коммерческий запуск ракеты «Ангара» перенесли на конец 2021 года

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Первый коммерческий запуск новой российской ракеты-носителя «Ангара» с южнокорейским спутником Kompsat-6 перенесен с 2020-го на конец 2021 года. Об этом сообщил журналистам гендиректор Центра им. М.В. Хруничева Алексей Варочко, передает ТАСС.

«Нагрузка у них не готова, поэтому пуск они перенесли на конец 2021 года», — сказал он.

По словам Варочко, сейчас центр направил письма в Минобороны России, чтобы согласовать посещение южнокорейской стороной космодрома Плесецк. Это нужно, чтобы провести необходимые работы и ознакомиться с инфраструктурой.

Варочко также сообщил, что изготовление «Ангары-1.2» идет полным ходом. «Под 2021 год готовность машины будет», — сказал он. Гендиректор Центра им. М.В. Хруничева также добавил, что сейчас центр работает над продвижением «Ангары» на рынке, для чего нужно отработать технологию и снизить стоимость ракеты.

В ноябре стало известно, что «Роскосмос» расторг контракт с Центром имени Хруничева на производство и поставку «Ангары-1.2». Ранее планировалось, что с помощью этой ракеты на орбиту отправят спутники «Гонец-М». Однако затем в «Роскосмосе» заявили, что космический аппарат запустят на ракете-носителе «Союз 2.1», которая полностью адаптирована под эти цели.