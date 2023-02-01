Bloomberg узнал о домогательствах и растратах в организации Шона Пенна

Основанная американским актером CORE Response занималась помощью пострадавшим при кризисах. Расследователи узнали, что ее сотрудники жаловались на сексуальные домогательства, а сама организация вела дела неэффективно

Шон Пенн (Фото: Alberto E. Rodriguez / Getty Images)

Некоммерческая организация актера Шона Пенна Community Organizationed Relief Effort, известная как CORE Response, неэффективно управляется, ее сотрудники сообщали о сексуальных домогательствах, и некоторые из них были вынуждены обратиться в суд. Об этом говорится в расследовании, которое провел и опубликовал американский деловой журнал Bloomberg Businessweek.

Изначально CORE Response называлась J/P Haitian Relief Organization, она была создана по инициативе актера Шона Пенна для помощи пострадавшим от землетрясения на Гаити в январе 2010 года. В 2019 году она взяла имя CORE и заявила о намерении вести глобальную благотворительную деятельность, подключившись к помощи в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. В 2020 году CORE распространяла в США бесплатные тесты на COVID-19. К настоящему времени, согласно заявлениям организации, она помогла жертвам многих стихийных бедствий и кризисов, в том числе на Украине. По данным Bloomberg, значительную часть доходов CORE получала за счет пожертвований от звезд и глав ИТ-компаний. В частности, миллиардер Джек Дорси, в то время генеральный директор Twitter и друг Пенна, выделил НКО в мае 2020 года $10 млн, а через месяц — еще $20 млн. Согласно налоговым декларациям, доходы НКО в 2019 году составили $6,6 млн, в 2020 году — $76 млн, а в 2021 году — $122 млн.

«Сотрудники CORE говорят, что руководители НКО продолжают неэффективно управлять средствами и игнорируют или спускают на тормозах жалобы сотрудников. Один из сотрудников заявил, что руководители используют средства для некоммерческой деятельности для оплаты ненадлежащих расходов: от роскошных ужинов и гостиничных номеров до авиабилетов», — отмечается в расследовании.

Bloomberg приводит слова бывшего сотрудника CORE Сэма Хилсмана, который уволился из организации с поста директора по технологиям в сентябре 2022 года, так как «руководство проигнорировало его опасения по поводу финансовых вопросов». «Я пытался объяснить им это два года назад», — сказал Хилсман, отметив, что ключевые управляющие организации больше внимания уделяли имиджу в прессе, чем работе НКО.

Издание со ссылкой на трех сотрудников также пишет, что во время телефонных конференций CEO компании Энн Ли, которая отвечала за ежедневную операционную деятельность НКО, постоянно говорила, что средства для ведения некоммерческой деятельности могут быть использованы для финансирования иных проектов. «Десятки нынешних и бывших сотрудников говорят, что разрыв между заявленными целями CORE и действиями гораздо больше. Расследование показало, что CORE оставляла грузы помощи невостребованными в течение нескольких дней или возвращала их жертвователям, потому что ими попросту некому было заняться. НКО разочаровывала партнеров неаккуратной работой на местах и нечетким управлением многомиллионными федеральными грантами, она не сообщала часть информации о расходах в налоговых декларациях», — пишет Bloomberg.

«Сотрудники также говорят, что без ответа в CORE оставались обвинения в сексуальных домогательствах и оскорблениях действиями в виде шлепков и ударов, и многие, кто рассказал об этом, столкнулись с ответными мерами. Некоторые из них подали судебные иски. С сентября адвокаты CORE неоднократно откладывали дату судебного разбирательства с Национальным советом по трудовым отношениям из-за электронного письма Пенна, в котором были угрозы сотрудникам, публично критиковавшим условия труда», — говорится в расследовании.

Bloomberg цитирует Сарену Серрано, которая в июне 2020 года в возрасте 23 лет пришла работать в CORE в качестве волонтера. Вскоре она получила полноценную оплачиваемую работу в центре тестирования на COVID-19, развернутом на стадионе бейсбольной команды «Доджерс» в Лос-Анджелесе. «Это было похоже на летний лагерь для взрослых, но в плохом смысле слова. Восемь работавших на стадионе сотрудников CORE заявили, что дежурившие в центре пожарные из городского управления пожарной охраны постоянно сексуально домогались женщин — коллег по работе на стадионе. Один из свидетелей говорил, что пожарные называли их «CORE-проститутками» (CORE whores)», — пишет издание.

Сама Серрано в судебном иске против CORE, а также другие свидетели заявили, что начальник батальона противопожарной службы Лос-Анджелеса Джейми Лесински, курировавший работу пожарных в COVID-центре на стадионе, постоянно шлепал ее и домогался в течение нескольких месяцев. Эти показания, отмечает Bloomberg, подтверждаются документами, которые получил Bloomberg, а также словами еще одного сотрудника. «Начальник батальона [пожарной охраны] Лос-Анджелеса гладил мою задницу каждый раз, когда проходил мимо. Я плакала каждый день из-за этого, потому что не знала, что делать. Я была напугана», — говорит Серрано, заявляя, что начальник пожарных предлагал ей провести ночь в качестве секс-работницы.

Серрано заявила, что сообщала об этих инцидентах своему непосредственному руководителю, но, не получив ответа в течение нескольких недель, напрямую рассказала об этом Энн Ли. «Я плакала, рассказывала ей о том, как Лесински лапал меня, а она заявила: «Сарена, посочувствуй мне. Подумай обо мне и о том, что я переживаю. Лесински — мой друг», — приводит издание слова женщины, отмечая, что их подтвердил свидетель, присутствовавший при этом разговоре.

Bloomberg сообщает, что примерно через месяц CORE уволила Серрано «в отместку за то, что, как она утверждает, высказала свое мнение». Она подала иск против CORE, в том числе за незаконное увольнение, против Лесински за сексуальные прикосновения и гендерное насилие, а также против CORE и противопожарной службы Лос-Анджелеса за «допущение сексуальных домогательств на рабочем месте». Ее иск рассматривается.

Лесински и противопожарная служба города не ответили на просьбу Bloomberg о комментарии. В заявлении CORE говорится, что после разговора Серрано с Ли «были приняты срочные меры по удалению Лесински с сайта и начато расследование». В настоящее время Лесински остается командиром батальона и руководит пожарной станцией в районе Игл-Рок в Лос-Анджелесе.

После пандемии CORE критиковали за начали гуманитарных миссий без необходимой подготовки. Сотрудники других НКО, как отмечает Bloomberg, говорят, что это со стороны компании Пенна стало обычным явлением. «Сотрудники CORE неоднократно прибывали в зоны гуманитарного кризиса без тщательного планирования, делали фотографии, чтобы повысить репутацию и собрать на решение проблемы средства, а затем ехали дальше», — отмечает издание.

Отмечалось и небрежное отношение НКО к поставленной гуманитарной помощи, в частности, известен случай, когда ее попросту забывали. Bloomberg цитирует партнера CORE в Университете медицинских наук Пуэрто-Рико в Понсе Лауру Доменек, которая рассказала, что после урагана «Фиона» в сентябре CORE отправила на остров одного сотрудника и наняла двух знакомых с ситуацией человек. К началу октября НКО собрала не менее $200 тыс. для помощи пострадавшим и направила груз с гуманитарной помощью и товарами первой необходимости на место бедствия. К моменту прибытия груза сотрудник CORE уже покинул Пуэрто-Рико и вылетел во Флориду для организации помощи пострадавшим при урагане «Иан», и НКО попросило местного жителя получить груз и отправить его на хранение. По словам этого сотрудника, груз оставался невостребованным около недели.

«Во Флориде история была почти такой же. <...> В октябре туда прибыла партия аккумуляторов и других материалов стоимостью десятки тысяч долларов, но никто ее не ждал, потому что CORE переехала в другое место уже после того, как груз был отправлен. Инвентаризацию никто не проводил, а часть посылки была возвращена отправителю», — пишет Bloomberg.

Одним из самых больших и успешных проектов CORE стал сбор средств для Украины. По словам Пенна, он в первый день боевых действий встретился с президентом Владимиром Зеленским, поучаствовав также в съемках документального фильма. Через неделю актер выступил на CNN в программе с Андерсоном Купером и рассказал об отношениях с Зеленским и работе CORE в регионе. «Мы раздаем гигиенические наборы, оказываем денежную помощь, предоставляем воду беженцам по мере их поступления», — сказал Пенн.

Это выступление, а также последующие эфиры на MSNBC and Fox позволили собрать CORE, по заявлению Bloomberg, десятки миллионов долларов, однако в России актера внесли в санкционные списки и запретили ему въезд в страну.

«Но и здесь развертывание ресурсов CORE не было похоже на мобилизацию во время COVID (которую СМИ в целом оценили как эффективную и четкую. — РБК). <...> CORE сначала отправилась без необходимого планирования в Польшу с горсткой людей, включая двух профессиональных фотографов. Безопасности уделялось мало внимания, и даже базовые протоколы безопасности соблюдались небрежно», — пишет Blomberg.

Издание отмечает, что в настоящее время неясно, сколько именно сотрудников работают в CORE. «Многие бывшие сотрудники пытаются жить дальше после CORE, описывая свой опыт как травмирующий. Некоторые говорят, что из-за стресса от работы в CORE потеряли вес до нездорового уровня или взяли отпуск по болезни. Некоторые нынешние и бывшие сотрудники говорят, что их расстраивает отсутствие ответственности за промахи руководства и что им кажется, что их благими намерениями и тяжелой работой воспользовались, чтобы выставить Ли и Пенна в выгодном свете», — пишет Bloomberg.

Пенн с начала спецоперации три раза приезжал на Украину, в последний раз он посетил Киев в ноябре 2022 года и передал Зеленскому полученную ранее статуэтку «Оскар». Актеру вручили орден «За заслуги» ІІІ степени, которым Зеленский наградил Пенна в конце августа вместе с другими американцами, поддерживающими Украину. Кроме того, президент и американский актер побывали на «Аллее смелости», где есть именная табличка Пенна.