Число жертв урагана «Иэн» в США превысило 100 человек

Не меньше 104 человек погибли из-за урагана «Иэн» в США, сообщил телеканал CNN со ссылкой на данные местных властей. накануне сообщалось о 77 погибших.

Больше всего смертей приходится на штат Флорида. Офис шерифа сообщил телеканалу, что в округе Шарлотт погибли не менее 24 человек. Причины смертей напрямую или косвенно связаны с ураганом. Еще четыре смерти зафиксировано в Северной Каролине.

Тропический шторм «Иэн» сформировался в Атлантическом океане 24 сентября примерно в 625 км к юго-востоку от Ямайки и со скоростью около 18 км/ч двигался на северо-запад. На следующий день президент США Джо Байден объявил в штате Флорида чрезвычайную ситуацию.

Флорида — штат на юго-востоке США со столицей в городе Таллахасси. Среднее количество осадков в нем наивысшее из всех штатов. Обычно сезон дождей во Флориде продолжается с конца июля по начало ноября, а ураганы чаще всего бывают в сентябре.

28 сентября (в ночь на 29 сентября мск) более 2 млн жителей штата остались без электричества из-за урагана. Также отключилась система электроэнергии Кубы. По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, «Иэн» двигался в сторону штата Южная Каролина со скоростью около 129 км/ч.