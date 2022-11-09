Актер Шон Пенн в третий раз приехал на Украину и оставил там свою статуэтку «Оскара»

Шон Пенн в третий раз приехал на Украину и оставил там свой «Оскар»

Фото: Zelenskiy / Official / Telegram

На Украину в третий раз с начала спецоперации приехал американский актер и режиссер Шон Пенн, в Киеву он провел встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским, говорится в телеграм-канале последнего.

«На этот раз наша встреча была особенной. Шон привез свою статуэтку Оскара как символ веры в победу нашей страны. Она будет находиться в Украине до окончания [боевых действий]», — написал Зеленский.

Он также вручил актеру орден «За заслуги» ІІІ степени, которым наградил Пенна в конце августа вместе с другими американцами, поддерживающими Украину. Кроме того, президент и актер побывали на «Аллее смелости», где есть именная табличка Пенна.

В первый раз актер посетил Украину в день начала спецоперации, 24 февраля. Затем Пенн вернулся в страну через месяц, он посетил Львов, где обсуждал вопросы гуманитарной помощи и поддержки беженцев.

В сентябре российский МИД запретил Пенну въезд в страну.

Актер дважды становился получал «Оскар»: в 2009 году ему дали статуэтку за лучшую мужскую роль в фильме «Харви Милк», в 2004 году — в той же номинации за роль в картине «Таинственная река». Еще три раза Пенн получал номинацию на премию Американской киноакадемии.