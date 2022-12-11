Турция окажет гуманитарную помощь Украине для преодоления «тяжелой зимы»

После массовых ракетных ударов по энергообъектам на Украине многие регионы испытывают дефицит энергоснабжения, по всей стране введены графики отключений. Эрдоган пообещал Зеленскому помочь в преодолении «тяжелой зимы»

Киев, Украина (Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images)

Президент Турции Рейжеп Тайип Эрдоган в разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским пообещал, что Турция окажет Украине необходимую гуманитарную помощь для преодоления «тяжелой зимы», передает Haber7.

Кроме этого, турецкий лидер заявил о необходимости расширения зернового коридора на другие категории товаров и выразил надежду, что стороны конфликта найдут решение по ситуации на Запорожской АЭС.

За несколько часов до разговора с Зеленским Эрдоган переговорил с российским президентом Владимиром Путиным. Тогда он также выступил с идеей расширения экспорта по зерновому коридору.

Российское Минобороны с 10 октября сообщает об ударах по объектам военного управления и системам энергетики Украины. Атаки последовали за взрывом на Крымском мосту, который, как считают российские власти, организовали спецслужбы Украины. Удары по энергетической инфраструктуре неоднократно подвергали критике лидеры Евросоюза, США и других западных стран.

На фоне ударов в украинских городах регулярно пропадает свет, электроэнергию подают по графику. Минэнерго страны не раз сообщало об обесточенных домах большинства жителей страны, в частности, о блэкауте говорили и киевские власти. В Кремле уточняли, что удары наносятся по объектам инфраструктуры, которые «прямо или косвенно имеют отношение к военному потенциалу Украины». Президент России Владимир Путин объяснял удары по объектам энергетической инфраструктуры ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи, ведущих к Курской АЭС.

9 декабря премьер-министр Украины Денис Шмыгаль предупредил, что Украина всю ближайшую зиму будет жить в условиях дефицита электроэнергии, в первую очередь ее будут получать объекты водоснабжения, теплоснабжения и больницы. «Второй приоритет — это объекты военно-промышленного комплекса, которые работают на оборону государства. Принцип «все для фронта» остается абсолютно неизменным», — добавил Шмыгаль.