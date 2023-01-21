Лидер секты получил 60 лет тюрьмы в США за домогательства

Ларри Рэй (Фото: Stephanie Keith / Getty Images)

Ларри Рэй, мошенник, который заманивал в секту студентов элитного колледжа Сары Лоуренс в Нью-Йорке, приговорен к 60 годам лишения свободы. Об этом пишет The Guardian.

В апреле мужчина был признан виновным в торговле людьми, рэкете и сексуальных домогательствах к студентам колледжа. Рэй был отцом одной из студенток учебного заведения. Он заселился к ней в общежитие и, рассказывая о своем прошлом в ЦРУ и армии, заслужил доверие других студентов, после чего бил и унижал их, вымогая деньги. О его преступлениях стало известно после статьи в журнале New York. В ней говорится, что на самом деле Рэй служил всего 19 дней, несмотря на то, что он был связан с высокими военными чинами США. За финансовые махинации мужчина несколько лет отсидел в тюрьме.

В колледже он проводил сеансы «терапии» со студентами, предлагая им психологическую помощь и убеждая раскрыть «сокровенные» подробности их жизни. С помощью манипуляций он заставлял учеников колледжа отдаляться от родителей, убеждая, что они «сломанные» и их «нужно чинить», как говорится в обвинительном приговоре. Угрожая, Рэй приставил нож к горлу одной из жертв, а другую чуть не удушил.

Рэй, как говорится в статье, манипулировал женщинами с 1990-х годов: он предлагал секс с его девушкой деловым партнерам в обмен на услуги. При этом, если женщина отказывалась, он мог начать за ней следить с помощью GPS-датчика. Спустя четыре года после того, как Рэй попал в колледж, он заставил одну из студенток, Клаудию Друри, заниматься проституцией, чтобы она могла оплатить «моральный ущерб», который нанесла ему. Она дала интервью The New York Times и сказала, что преступник забрал себе более $500 тыс., которые она заработала с помощью оказания сексуальных услуг.

Еще одна жертва Рэя, Сантос Росарио, заявил в суде, что тот доводил его до попытки самоубийства. Рэй также требовал от мужчины деньги. Чтобы расплатиться с ним, Росарио обратился к родителям, пригрозив суицидом, если они не дадут ему денег — по их оценкам, они отдали сыну более $200 тыс. за три года и были вынуждены продать дом, чтобы покрыть расходы.

Прокуроры настаивали на пожизненном заключении преступника за умышленное причинение жестоких травм «невинным жертвам, которых он выхолащивал и заставлял подчиняться».

Адвокаты Рэя утверждали, что мужчина рос в жестокости — его бабушка якобы била «кнутом, предназначенным для суровых физических наказаний», спал он в подвале и был неоднократно изнасилован собственным дедом. Когда встал вопрос о пожизненном наказании, защитники стали говорить о его предполагаемых болезнях после тюремного срока. Судья Льюис Лиман, вынося приговор, заявил, что действия Рэя — «садизм в чистом виде».