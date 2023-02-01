Что изменится в законах в феврале

Индексация соцвыплат и повышение тарифа «Платон», ограничение скорости электросамокатов. Эти и другие изменения в законах — в материале РБК

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Соцвыплаты и льготы

С 1 февраля проиндексируют на 11,9% около 40 соцвыплат, в том числе ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, пособие по уходу за ребенком и маткапитал. Размер маткапитала на первого ребенка составит около 587 тыс. руб., на второго — 775,6 тыс. руб. С 1 февраля прошлого года материнский капитал индексируется по фактической инфляции, а не по прогнозируемой, как раньше.

С 4 февраля в силу вступит закон, который позволит региональным властям использовать жилье, предназначенное для уволенных с военной службы (прослуживших более десяти лет и уволенных по состоянию здоровья, возрасту или в связи с организационно-штатными мероприятиями и др.). В случае отсутствия потребности у таких граждан в жилом помещении оно может быть передано другим льготникам.

Выходные в феврале

В связи с празднованием 23 февраля россиян в феврале ждет короткая рабочая неделя. Работать придется всего три дня: с понедельника, 20 февраля, по среду, 22 февраля. На пятницу, 24 февраля, выходной перенесли с воскресенья, 1 января. Посмотреть весь календарь выходных и праздников на 2023 год можно в материале РБК.

Госуслуги

С 1 февраля войти в аккаунт на «Госуслугах» можно будет с помощью биометрических данных. Для этого пользователь должен зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать согласие на использование этого сервиса. Сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков. В будущем запланирована возможность зарегистрироваться через МФЦ и специальное мобильное приложение. Подключить опцию можно по желанию.

С 1 февраля будет применяться новая форма заявления на получение налогового уведомления. Она позволит физлицам-налогоплательщикам получать уведомления из налоговой службы в бумажном виде независимо от наличия доступа к личному кабинету.

Тариф для большегрузов

С 1 февраля плата для тяжелых грузовиков в системе «Платон» будет установлена в 2,84 руб. за 1 км — на 14 копеек ниже спрогнозированного в июле значения. В 2022 году тариф составлял 2,54 руб. Плата в системе «Платон» взимается с машин весом более 12 т за проезд по федеральным дорогам, средства предназначены для дорожного строительства и ремонта.

Электросамокаты

С 1 февраля вступит в силу ГОСТ, который ограничивает максимальную конструктивную скорость электрических средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и др.) в 15–25 км/ч. Стандарт также предполагает замедление предельной скорости в парках (до 8 км/ч), возможность обнаружения местонахождения транспортного средства и его защищенность от возгорания и механического повреждения. Ранее максимальная скорость технически была ограничена лишь у прокатных электросамокатов и гироскутеров.

В октябре 2022 года разрешенная скорость в 25 км/ч для электросамокатов и аналогичных устройств была закреплена в ПДД. Поправки, которые утвердило правительство, также закрепили за электросамокатами статус средств индивидуальной мобильности и обозначили приоритет пешехода перед водителями таких устройств.

Маркировка

С 1 февраля запланирован эксперимент по внедрению системы, которая исключит возможность продажи просрочки и незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Товары будут отслеживаться с помощью маркировки. Эксперимент закончится 1 августа 2023 года. В случае его успеха покупка просроченной или незаконно введенной в оборот продукции будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим ПО.

С 1 февраля в России вводится обязательная маркировка кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям.

Лекарства

28 февраля вступят в силу изменения в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В обновленный список включили препарат, применяющийся при лечении острого лимфобластного лейкоза, комбинации препаратов для терапии ВИЧ. Из перечня исключили мельдоний, который раньше был в категории лекарств для лечения заболеваний сердца (в 2016 году Всемирное антидопинговое агентство внесло его в список запрещенных веществ).

Охота

С 3 февраля в силу вступает закон, позволяющий государственным охотничьим инспекторам применять оружие и физическую силу для задержания браконьеров, а также осуществлять постоянные рейды.

Суды

С 7 февраля вступят в силу поправки, увеличивающие штрафы за несоблюдение порядка в суде. Сумма взыскания за неисполнение распоряжения судьи или пристава составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб. (ранее — от 500 руб. до 1 тыс. руб.). За повторное нарушение будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. либо арест на 15 суток.

Экспорт нефти

С 1 февраля вступит в силу запрет на экспорт российской нефти, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. Мера продолжит действовать до 1 июля. Из запрета на поставку нефти могут быть сделаны исключения — «на основании специального решения президента». Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель западные страны ввели с декабря 2022 года.