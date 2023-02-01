Что изменится в законах в феврале

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Весь РБК Pro до -50%
Лента новостей
Курс евро на 1 февраля
EUR ЦБ: 76,3 (+0,52) Инвестиции, 31 янв, 15:54
Курс доллара на 1 февраля
USD ЦБ: 70,52 (+0,92) Инвестиции, 31 янв, 15:54
«Челси» без Абрамовича бросился в трансферное окно. Сколько тратили клубы Спорт, 00:33
Экс-переговорщик США объяснила, почему сохранить ДСНВ в интересах России Политика, 00:28
Хинштейн сообщил о задержании главы самарской Счетной палаты Общество, 00:28
ФБР провела обыски в связанном с Байденом аналитическом центре Политика, 00:17
В России проиндексировали материнский капитал Общество, 00:11
Эксперты оценили потери банков от цифрового рубля в ₽50 млрд в год Крипто, 00:01
Росавиация заявила о возможности летать на западных самолетах до 2030-го Бизнес, 00:00
Киберпонедельник: скидка до -50% на «Весь РБК Pro»
Получите все возможности сервиса за полцены до 1 февраля
Купить со скидкой
Что изменится в законах в феврале Общество, 00:00
«Яндекс» отверг обвинения в прослушке пользователей умных колонок Технологии и медиа, 31 янв, 23:31
NYT сообщила об «удивительной устойчивости» экономики России Экономика, 31 янв, 23:24
Греция отказалась передавать Украине Leopard 2 Политика, 31 янв, 22:51
В Брянской области после обстрела нарушилось электроснабжение Политика, 31 янв, 22:49
HRW обратилась к Киеву из-за применения ВСУ запрещенных мин «Лепесток» Политика, 31 янв, 22:34
Госдеп США предложил России конструктивный диалог по ядерному договору Политика, 31 янв, 22:20
Общество ,  
0 

Что изменится в законах в феврале

Индексация соцвыплат и повышение тарифа «Платон», ограничение скорости электросамокатов. Эти и другие изменения в законах — в материале РБК
Фото: Виталий Невар / ТАСС
Фото: Виталий Невар / ТАСС

Соцвыплаты и льготы

С 1 февраля проиндексируют на 11,9% около 40 соцвыплат, в том числе ветеранам, инвалидам, чернобыльцам, пособие по уходу за ребенком и маткапитал. Размер маткапитала на первого ребенка составит около 587 тыс. руб., на второго — 775,6 тыс. руб. С 1 февраля прошлого года материнский капитал индексируется по фактической инфляции, а не по прогнозируемой, как раньше.

С 4 февраля в силу вступит закон, который позволит региональным властям использовать жилье, предназначенное для уволенных с военной службы (прослуживших более десяти лет и уволенных по состоянию здоровья, возрасту или в связи с организационно-штатными мероприятиями и др.). В случае отсутствия потребности у таких граждан в жилом помещении оно может быть передано другим льготникам.

Выходные в феврале

В связи с празднованием 23 февраля россиян в феврале ждет короткая рабочая неделя. Работать придется всего три дня: с понедельника, 20 февраля, по среду, 22 февраля. На пятницу, 24 февраля, выходной перенесли с воскресенья, 1 января. Посмотреть весь календарь выходных и праздников на 2023 год можно в материале РБК.

Читайте на РБК Pro
Люмпены XXI века: почему кризис съест средний класс в России
Правила карьеры: проверьте, тем ли вы занимаетесь в своей жизни
Креатив в центре всего: как создавать цепляющие рекламные кампании
Планете грозит дефицит лития. Как это влияет на рынок электрокаров

Госуслуги

С 1 февраля войти в аккаунт на «Госуслугах» можно будет с помощью биометрических данных. Для этого пользователь должен зарегистрироваться в Единой биометрической системе (ЕБС) и дать согласие на использование этого сервиса. Сейчас зарегистрироваться в ЕБС можно в отделениях банков. В будущем запланирована возможность зарегистрироваться через МФЦ и специальное мобильное приложение. Подключить опцию можно по желанию.

С 1 февраля будет применяться новая форма заявления на получение налогового уведомления. Она позволит физлицам-налогоплательщикам получать уведомления из налоговой службы в бумажном виде независимо от наличия доступа к личному кабинету.

Тариф для большегрузов

С 1 февраля плата для тяжелых грузовиков в системе «Платон» будет установлена в 2,84 руб. за 1 км — на 14 копеек ниже спрогнозированного в июле значения. В 2022 году тариф составлял 2,54 руб. Плата в системе «Платон» взимается с машин весом более 12 т за проезд по федеральным дорогам, средства предназначены для дорожного строительства и ремонта.

Электросамокаты

С 1 февраля вступит в силу ГОСТ, который ограничивает максимальную конструктивную скорость электрических средств индивидуальной мобильности (электросамокаты, моноколеса, гироскутеры и др.) в 15–25 км/ч. Стандарт также предполагает замедление предельной скорости в парках (до 8 км/ч), возможность обнаружения местонахождения транспортного средства и его защищенность от возгорания и механического повреждения. Ранее максимальная скорость технически была ограничена лишь у прокатных электросамокатов и гироскутеров.

В октябре 2022 года разрешенная скорость в 25 км/ч для электросамокатов и аналогичных устройств была закреплена в ПДД. Поправки, которые утвердило правительство, также закрепили за электросамокатами статус средств индивидуальной мобильности и обозначили приоритет пешехода перед водителями таких устройств.

Маркировка

С 1 февраля запланирован эксперимент по внедрению системы, которая исключит возможность продажи просрочки и незаконно введенной в оборот табачной и никотинсодержащей продукции. Товары будут отслеживаться с помощью маркировки. Эксперимент закончится 1 августа 2023 года. В случае его успеха покупка просроченной или незаконно введенной в оборот продукции будет блокироваться кассовыми аппаратами с соответствующим ПО.

С 1 февраля в России вводится обязательная маркировка кресел-колясок, относящихся к медицинским изделиям.

Лекарства

28 февраля вступят в силу изменения в перечне жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). В обновленный список включили препарат, применяющийся при лечении острого лимфобластного лейкоза, комбинации препаратов для терапии ВИЧ. Из перечня исключили мельдоний, который раньше был в категории лекарств для лечения заболеваний сердца (в 2016 году Всемирное антидопинговое агентство внесло его в список запрещенных веществ).

Охота

С 3 февраля в силу вступает закон, позволяющий государственным охотничьим инспекторам применять оружие и физическую силу для задержания браконьеров, а также осуществлять постоянные рейды.

Суды

С 7 февраля вступят в силу поправки, увеличивающие штрафы за несоблюдение порядка в суде. Сумма взыскания за неисполнение распоряжения судьи или пристава составит от 1 тыс. до 3 тыс. руб. (ранее — от 500 руб. до 1 тыс. руб.). За повторное нарушение будет грозить штраф от 3 тыс. до 5 тыс. руб. либо арест на 15 суток.

Экспорт нефти

С 1 февраля вступит в силу запрет на экспорт российской нефти, если в договоре прямо или косвенно предусматривается потолок цены. Мера продолжит действовать до 1 июля. Из запрета на поставку нефти могут быть сделаны исключения — «на основании специального решения президента». Потолок цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель западные страны ввели с декабря 2022 года.

Авторы
Теги
Анастасия Антипова Анастасия Антипова, Александр Ситюков
электросамокат маткапитал Госуслуги «Платон»
Материалы по теме
МВД разъяснило, будет ли штрафовать за пьяную езду на электросамокате
Общество
Минфин напомнил размер маткапитала после индексации 1 февраля
Общество
Минфин США признал сложности при введении потолка цен на нефтепродукты
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter