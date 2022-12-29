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В перечень жизненно важных лекарств внесли «Онкоспар» от острого лейкоза

Правительство внесло в перечень жизненно важных лекарств препарат от лейкоза «Онкоспар»

Правительство России опубликовало распоряжение о внесении изменений в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) для медицинского применения, там появился препарат пэгаспаргаза, следует из дококумента, размещенного на официальном портале правовой информации

Пэгаспаргаза — это действующее вещество противоопухолевого лекарства «Онкоспар», которое применяют для лечения острого лимфобластного лейкоза (ОЛЛ) у детей и взрослых.

Кроме того, в перечне появились комбинации лекарств препаратов для лечения ВИЧ и исключен мельдоний, который раньше был в категории лекарств для лечения заболеваний сердца.

Государство регулирует цены на медикаменты, включенные в перечень ЖНВЛП. Эти препараты применяют при лечении пациентов в больницах в рамках бесплатной медицинской помощи, они бесплатно выдаются льготникам по рецепту лечащего врача.

В декабре правительство сообщило, что направит на закупку зарубежного «Онкоспара» для лечения острого лейкоза у детей более 122 млн руб. В октябре «Коммерсантъ» писал о дефиците этого препарата в России. Проблемы с наличием «Онкаспара» возникли в 2019 году, когда из-за смены производителя и формы выпуска он потерял регистрацию в стране.

Тогда проблему решили специальным разрешением правительства, но временный порядок ввоза перестал действовать после того, как Минздрав 4 февраля 2022 года зарегистрировал препарат. После регистрации по закону необходим перевод упаковки и инструкции, а поступление первых партий «Онкаспара» ожидается в первом квартале 2023 года, сообщили в ассоциации онкопациентов «Здравствуй»

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/society/10.07.2022/63401ef69a79475429b4d4dc

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