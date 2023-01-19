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Минфин напомнил размер маткапитала после индексации 1 февраля

Минфин: маткапитал на первого ребенка с 1 февраля составит ₽587 тысяч
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

В России на индексацию социальных выплат на 11,9% с 1 февраля направят 152,4 млрд руб., сообщается в телеграм-канале Минфина.

Материнский капитал на первого ребенка он составит почти 587 тыс. руб., на второго — почти 775,6 тыс. руб.

«Индексация коснется более 40 мер соцподдержки населения, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, ежемесячных выплат инвалидам, ветеранам и чернобыльцам, ежемесячной страховой выплаты», — отметили в ведомстве.13 января об индексации соцвыплат сообщал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

В прошлом году маткапитал проиндексировали на 8,4%. Размер выплаты на первого ребенка составлял 524,5 тыс. руб., на второго — 693,1 тыс. руб., если семья не получала маткапитал на первого ребенка, 168,6 тыс. руб. — если оформляла выплату.

С 1 февраля 2022 года индексация материнского капитала проводится по фактической инфляции, а не по прогнозируемой. Это следует из соответствующего закона, который подписал президент Владимир Путин. Размер материнского капитала ежегодно пересматривается с учетом роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяет правительство.

Потратить материнский капитал семьи могут на уплату ипотеки, улучшение жилищных условий без использования кредита, образование детей, формирование накопительной пенсии матери. В октябре 2022 года правительство расширило возможности использования материнского капитала, теперь им можно оплачивать образовательные услуги, которые оказывают индивидуальные предприниматели — частные детские сады, школы и репетиторы, если у них есть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Теги
Минтруд РФ маткапитал индексация Минфин РФ
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