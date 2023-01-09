На «Госуслугах» появилась возможность оформить электронный полис ОМС
На портале «Госуслуги» теперь можно оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку, для этого нужна подтвержденная учетная запись, сообщает Минцифры.
Электронный полис будет готов в течение одного рабочего дня после подачи заявления. Для его оформления ребенку нужны данные свидетельства о рождении.
Кроме того, на портале можно поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить и возобновить действие полиса. Менять страховую компанию можно один раз в год по любой причине, при переезде ограничений нет.
Полис ОМС выдается в форме пластиковой карты с электронным носителем, содержащим сведения о застрахованном лице (Ф.И.О., дата рождения, пол, личная подпись и фотография), а также номер и срок действия полиса. На территории России он дает право на бесплатное медицинское обслуживание, равно как и полис на бумажном носителе.
С 1 декабря предъявлять полис в пластиковом или бумажном варианте необязательно: теперь при обращении за врачебной помощью можно предоставить только документ, удостоверяющий личность.
Раньше, чтобы получить полис ОМС, требовалось обратиться в страховую медицинскую организацию и подать заявление. На время изготовления постоянного свидетельства выдавался временный документ, предоставляющий право на медицинские услуги.