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На «Госуслугах» появилась возможность оформить электронный полис ОМС

Минцифры: на «Госуслугах» появилась возможность оформить электронный полис ОМС
Электронный полис будет изготовлен в течение дня после подачи заявления. Документ можно использовать наравне с бумажным и пластиковым вариантами: с 1 декабря в больницах необязательно предъявлять документ на физическом носителе
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

На портале «Госуслуги» теперь можно оформить электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку, для этого нужна подтвержденная учетная запись, сообщает Минцифры.

Электронный полис будет готов в течение одного рабочего дня после подачи заявления. Для его оформления ребенку нужны данные свидетельства о рождении.

Кроме того, на портале можно поменять страховую компанию или регион страхования, приостановить и возобновить действие полиса. Менять страховую компанию можно один раз в год по любой причине, при переезде ограничений нет.

Полис ОМС выдается в форме пластиковой карты с электронным носителем, содержащим сведения о застрахованном лице (Ф.И.О., дата рождения, пол, личная подпись и фотография), а также номер и срок действия полиса. На территории России он дает право на бесплатное медицинское обслуживание, равно как и полис на бумажном носителе.

С 1 декабря предъявлять полис в пластиковом или бумажном варианте необязательно: теперь при обращении за врачебной помощью можно предоставить только документ, удостоверяющий личность.

Раньше, чтобы получить полис ОМС, требовалось обратиться в страховую медицинскую организацию и подать заявление. На время изготовления постоянного свидетельства выдавался временный документ, предоставляющий право на медицинские услуги.

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова
полис ОМС медицинское страхование Госуслуги Минцифры
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