Правительство утвердило праздничные дни в 2023 году
Правительство утвердило календарь праздников и выходных в 2023 году, следует из сообщения кабмина в Telegram.
Отдыхать россияне будут зимой девять дней подряд, с 31 декабря (это суббота) по 8 января. Первый рабочий день нового года выпадает на понедельник, 9 января.
При этом 1 и 8 января приходятся на выходные (воскресенье), поэтому их решили перенести на 24 февраля и 8 мая, из-за чего в эти месяцы у россиян будут длинные выходные, по четыре дня подряд.
А вот 8 марта выпадает на среду, этот день будет отдельным выходным среди недели.
День России, который отмечают 12 июня, в 2023 году приходится на понедельник, так что отдыхать в июне можно будет три дня подряд.
Три выходных дня также будут в ноябре: День народного единства, который отмечают 4 ноября, приходится на субботу, поэтому следующий понедельник, 6 ноября, также будет нерабочим.
Таким образом, в 2023 году нерабочими будут:
- с 1 по 8 января;
- с 23 февраля по 26 февраля;
- 8 марта;
- с 29 апреля по 1 мая;
- с 6 по 9 мая;
- с 10 по 12 июня;
- с 4 по 6 ноября.