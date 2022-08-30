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Правительство утвердило праздничные дни в 2023 году

Новогодние праздники продлятся девять дней, с 31 декабря по 8 января. Четырехдневные выходные ждут россиян с 23 по 26 февраля, а также с 6 по 9 мая
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Правительство утвердило календарь праздников и выходных в 2023 году, следует из сообщения кабмина в Telegram.

Отдыхать россияне будут зимой девять дней подряд, с 31 декабря (это суббота) по 8 января. Первый рабочий день нового года выпадает на понедельник, 9 января.

При этом 1 и 8 января приходятся на выходные (воскресенье), поэтому их решили перенести на 24 февраля и 8 мая, из-за чего в эти месяцы у россиян будут длинные выходные, по четыре дня подряд.

А вот 8 марта выпадает на среду, этот день будет отдельным выходным среди недели.

День России, который отмечают 12 июня, в 2023 году приходится на понедельник, так что отдыхать в июне можно будет три дня подряд.

Три выходных дня также будут в ноябре: День народного единства, который отмечают 4 ноября, приходится на субботу, поэтому следующий понедельник, 6 ноября, также будет нерабочим.

Таким образом, в 2023 году нерабочими будут:

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Саммари
  • с 1 по 8 января;
  • с 23 февраля по 26 февраля;
  • 8 марта;
  • с 29 апреля по 1 мая;
  • с 6 по 9 мая;
  • с 10 по 12 июня;
  • с 4 по 6 ноября.
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Наталья Демченко Наталья Демченко
Выходные календарь нерабочие дни
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