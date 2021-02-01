Сбербанк оценил влияние снятия ограничений на траты в Москве

Аналитики пока не наблюдают резкого роста трат в барах и ресторанах столицы, но зато отметили увеличение расходов на посещение музеев, выставок и театров. Спрос в сфере услуг повысится в ближайшее время, прогнозируют эксперты

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

Смягчение введенных в связи с эпидемией ограничений пока оказало незначительное влияние на поведение московских потребителей. Это выяснили аналитики «СберИндекса» по итогам мониторинга активности жителей столицы в последнюю неделю января.

Наиболее заметным в период с 25 по 31 января стал рост расходов на посещение учреждений культуры. По сравнению с предыдущей неделей москвичи стали тратить на 24% больше в театрах и кинотеатрах и на 20% — на выставках и в музеях.

Траты в барах и ресторанах выросли на фоне карантинных послаблений всего на 3%. Эксперты отметили, что рост активности потребителей в сфере общепита наметился только в конце прошлой недели. В целом по стране спад этой статьи расходов составляет 23% по сравнению с концом января 2020 года.

В «СберИндексе» ожидают, что спрос в сфере услуг в ближайшее время повысится на 2%. Этому способствует и увеличение числа активных торговых точек в Москве на 4,2% по сравнению с февралем прошлого года.