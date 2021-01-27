После отмены ограничений вернуться с удаленки решили 25% компаний Москвы

Более трети московских работодателей решили оставить сотрудников на удаленке даже после отмены этого требования властями

Фото: Sasha Steinbach / EPA / ТАСС

После отмены требования московских властей об обязательной удаленной работе 30% сотрудников вернуть весь персонал в офис собираются только в 25% столичных компаний. К такому выводу пришли эксперты сервиса Superjob, которые опросили представителей 200 предприятий и организаций в Москве, в которых были работающие из дома сотрудники. С результатами исследования ознакомился РБК.

Что собираются делать в московских компаниях после отмены ограничений на работу в офисе:

вернуть всех сотрудников в офис — 25%;

вернуть в офис часть работающих удаленно сотрудников — 34%;

оставить всех удаленщиков работать из дома — 32%;

еще не решили — 9%.

Требование об обязательной удаленной работе 30% сотрудников столичные власти отменили с 27 января 2021 года. Решение о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки должны принимать сами руководители предприятий и организаций.