После отмены ограничений вернуться с удаленки решили 25% компаний Москвы
Более трети московских работодателей решили оставить сотрудников на удаленке даже после отмены этого требования властями
Фото: Sasha Steinbach / EPA / ТАСС
После отмены требования московских властей об обязательной удаленной работе 30% сотрудников вернуть весь персонал в офис собираются только в 25% столичных компаний. К такому выводу пришли эксперты сервиса Superjob, которые опросили представителей 200 предприятий и организаций в Москве, в которых были работающие из дома сотрудники. С результатами исследования ознакомился РБК.
Что собираются делать в московских компаниях после отмены ограничений на работу в офисе:
вернуть всех сотрудников в офис — 25%;
вернуть в офис часть работающих удаленно сотрудников — 34%;
Требование об обязательной удаленной работе 30% сотрудников столичные власти отменили с 27 января 2021 года. Решение о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки должны принимать сами руководители предприятий и организаций.
Указ о переводе трети сотрудников на режим работы из дома мэр Москвы Сергей Собянин подписал 1 октября, норма стала действовать с 5 октября. Первоначально было запланировано, что этот режим продлится до 28 октября, потом действие этого предписания было пролонгировано.
Собянин объяснил, что власти пошли на эту меру для сокращения пассажиропотока в общественном транспорте. До этого власти рекомендовали отправить часть сотрудников на удаленную работу, но это не привело к снижению количества пассажиров в общественном транспорте, пояснил мэр.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
«К сожалению, количество поездок в общественном транспорте снизилось недостаточно. Заболеваемость коронавирусом продолжает расти — более 2000 человек ежедневно», — написал Собянин. В день объявления об отмене этого ограничения оперативный штаб отчитался о 1837 новых случаях заражения в столице.
С 12 октября работодателей обязали сообщать властям сведения о переведенных на дистанционную работу сотрудниках, в том числе номера мобильных телефонов, автомобилей, а также социальных карт и проездных билетов. За невыполнение требований для юрлиц были предусмотрены штрафы от 100 тыс. руб.
Требование передавать властям данные о сотрудниках пыталась оспорить в суде «Роскомсвобода». Иск от лица организации подали Фонд развития цифровых прав и юрист Саркис Дарбинян, ответчиками были Собянин и правительство Москвы, однако суд его отклонил. В мэрии настаивают, что перечисленные данные без указания ФИО или иных сведений не позволяют установить владельца и не считаются персональными.
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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом