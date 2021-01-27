Власти Москвы напомнили о необходимости носить маски на танцполе

Для ночных заведений столицы сохраняются ограничение по числу гостей и требование соблюдать социальную дистанцию, а на танцполе нужно носить маску, сообщили власти. Ранее был отменен запрет на работу баров и клубов в ночное время

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Посетителям развлекательных заведений Москвы рекомендовано находиться на танцполе в защитных масках. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заммэра столицы Алексей Немерюк. Он напомнил, что в городе по-прежнему действует перчаточно-масочный режим.

«Сегодня я читал несколько комментариев, что в офисах в принципе-то давно никто в перчатках и масках не ходит. Но могу сказать, что в мэрии у нас все ходят в масках и перчатках обязательно — и между этажами, и в кабинетах тоже надевают. Поэтому танцевать, может быть, и неудобно [в масках], зато безопасно», — отметил Немерюк.

Он подтвердил, что для посетителей развлекательных заведений сохраняется рекомендация оставаться в маске на танцполе. Помимо этого, в этих заведениях действуют ограничения по числу гостей, а также требование соблюдать социальную дистанцию.

«Надеюсь, что рынок отреагирует взаимовежливо на те решения, которые приняты сегодня, и будет соблюдать все те правила, которые предписаны, и призывать своих гостей также их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды, которые также позволяют людям узнавать о возможном контакте с заболевшими», — сказал Немерюк.