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Пандемия коронавируса ,  
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Власти Москвы напомнили о необходимости носить маски на танцполе

Для ночных заведений столицы сохраняются ограничение по числу гостей и требование соблюдать социальную дистанцию, а на танцполе нужно носить маску, сообщили власти. Ранее был отменен запрет на работу баров и клубов в ночное время
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС
Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Посетителям развлекательных заведений Москвы рекомендовано находиться на танцполе в защитных масках. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» сообщил заммэра столицы Алексей Немерюк. Он напомнил, что в городе по-прежнему действует перчаточно-масочный режим.

«Сегодня я читал несколько комментариев, что в офисах в принципе-то давно никто в перчатках и масках не ходит. Но могу сказать, что в мэрии у нас все ходят в масках и перчатках обязательно — и между этажами, и в кабинетах тоже надевают. Поэтому танцевать, может быть, и неудобно [в масках], зато безопасно», — отметил Немерюк.

Он подтвердил, что для посетителей развлекательных заведений сохраняется рекомендация оставаться в маске на танцполе. Помимо этого, в этих заведениях действуют ограничения по числу гостей, а также требование соблюдать социальную дистанцию.

«Надеюсь, что рынок отреагирует взаимовежливо на те решения, которые приняты сегодня, и будет соблюдать все те правила, которые предписаны, и призывать своих гостей также их соблюдать, в том числе и применять необязательные сейчас QR-коды, которые также позволяют людям узнавать о возможном контакте с заболевшими», — сказал Немерюк.

Собянин заявил о спаде эпидемии COVID-19 в Москве
Общество
Фото:Андрей Любимов / РБК

Власти Москвы отменили запрет на работу ночных заведений с 27 января. До этого клубы, бары, рестораны и караоке не могли работать в промежуток с 23:00 до 6:00. Ограничение было введено на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса с 13 ноября по 15 января, затем срок его действия был продлен.

За минувшие сутки в Москве выявили минимальное с конца сентября число заразившихся коронавирусом — 1,8 тыс. человек. По словам мэра города Сергея Собянина, впервые с середины июня прошлого года в столице свободно более 50% коек для заболевших COVID-19.

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«Пандемия идет на спад, и в этих условиях наш долг — создать условия для максимально быстрого восстановления экономики, в первую очередь наиболее пострадавших отраслей потребительского рынка», — отметил он.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор
Виктория Полякова
ночные клубы Москва медицинские маски Алексей Немерюк
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