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Пандемия коронавируса ,  
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Врачи рассказали о роли «легкого консерватизма» в ослаблении мер в Москве

Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Отмена обязательного перевода 30% сотрудников на удаленную работу, а также снятие запрета на ночную работу баров в Москве не приведут к росту заболеваемости. Об этом РБК рассказали опрошенные врачи-вирусологи.

Власти принимают решение о снятии ограничений после консультаций со специалистами Роспотребнадзора, рассказал РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. «По крайней мере, предыдущая деятельность властей показывает, что, когда заболеваемость повышается, они работают на опережение. Когда снижается — проявляют легкий консерватизм», — отметил врач.

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков посчитал отмену некоторых ограничений логичным шагом.

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Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом
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«Снятие ограничений в Москве в принципе логично и оправданно. Мы видим, что с октября нет взрывного роста заболевших, нет резкого увеличения числа госпитализаций. Новогодние праздники, к счастью, не усугубили ситуацию. Был всплеск заболеваемости, но незначительный. Это показывает, что формируется популяционный иммунитет, все меньше людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции. Соответственно, при соблюдении санитарных норм, дистанции я не вижу противопоказаний к постепенному снятию ограничений, открытию ресторанов, баров», — отметил он.

Требование об обязательной удаленной работе 30% сотрудников столичные власти отменили 27 января. Решение о возвращении работников в офисы или сохранении удаленки должны принимать сами руководители предприятий и организаций. Положение об обязательной удаленной работе всех сотрудников старше 65 лет, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, пока сохраняется.

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Фото:Сергей Пивоваров / РИА Новости

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Московские компании обязали отправить 30% персонала на удаленку с 5 октября. Первоначально было запланировано, что этот режим продлится до 28 октября, но потом действие данного предписания было пролонгировано.

Кроме того, с 27 января отменен запрет на ночную работу баров, кафе, ресторанов и других увеселительных заведений.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Читать подробнее

 

Авторы
Любовь Порываева, Владислав Гордеев
Москва коронавирус ограничения
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