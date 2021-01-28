Врачи рассказали о роли «легкого консерватизма» в ослаблении мер в Москве

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Отмена обязательного перевода 30% сотрудников на удаленную работу, а также снятие запрета на ночную работу баров в Москве не приведут к росту заболеваемости. Об этом РБК рассказали опрошенные врачи-вирусологи.

Власти принимают решение о снятии ограничений после консультаций со специалистами Роспотребнадзора, рассказал РБК инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев. «По крайней мере, предыдущая деятельность властей показывает, что, когда заболеваемость повышается, они работают на опережение. Когда снижается — проявляют легкий консерватизм», — отметил врач.

Главный врач медицинского центра «Лидер-медицина», инфекционист Евгений Тимаков посчитал отмену некоторых ограничений логичным шагом.

Как меняется число новых случаев заражения Covid-19 в России Источник: федеральный и региональные оперштабы по борьбе с коронавирусом Данные по России i

«Снятие ограничений в Москве в принципе логично и оправданно. Мы видим, что с октября нет взрывного роста заболевших, нет резкого увеличения числа госпитализаций. Новогодние праздники, к счастью, не усугубили ситуацию. Был всплеск заболеваемости, но незначительный. Это показывает, что формируется популяционный иммунитет, все меньше людей, восприимчивых к коронавирусной инфекции. Соответственно, при соблюдении санитарных норм, дистанции я не вижу противопоказаний к постепенному снятию ограничений, открытию ресторанов, баров», — отметил он.