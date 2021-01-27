Власти Москвы оценили сроки возврата ресторанов и кафе к нормальной жизни

Московские кафе, рестораны и клубы, с которых сегодня сняли часть ограничений по коронавирусу, вернутся к обычной жизни через два-три месяца. Об этом в эфире канала «Россия 24» заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.

«Мы рассчитываем, что в ближайшие два-три месяца, постепенно, шаг за шагом эти отрасли (рестораны, кафе и другие заведения. — РБК) будут возвращаться к своей нормальной жизни, к своему нормальному функционированию», — сказал Ефимов.

Власти Москвы 27 января отменили запрет на работу ночных заведений. До этого, с середины ноября, клубы, бары, рестораны и караоке не могли принимать посетителей в период с 23:00 до 6:00. Ограничение было введено на фоне ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

За минувшие сутки в столице выявили минимальное с конца сентября число заболевших COVID-19 — 1,8 тыс. человек. По словам мэра Москвы Сергея Собянина, можно уже с уверенностью говорить, что пандемия пошла на спад, и власти постепенно начинают «открывать город для нормальной жизни».