Нападение на полицейских в центре Грозного. Видео

Во время нападения в центре Грозного погиб сотрудник патрульно-постовой службы. Два брата, устроивших атаку, были убиты ответным огнем полиции

Видео: Instagram: noh_che

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Директор ЧГТРК «Грозный» Чингиз Ахмадов опубликовал в Instagram видео нападения на сотрудников патрульно-постовой службы, которое произошло 28 декабря.

На записи с камер наблюдения видно, как мужчина подходит к полицейскому Магомеду Джабраилову и наносит ему удары. Еще один преступник нападает на другого сотрудника ППС. Позднее первый нападавший бросается к другому полицейскому, его ликвидируют.

Нападение на сотрудников ППС произошло в центре Грозного. В результате один полицейских погиб, второй получил ранение. Оба нападавших были убиты. СК завел дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.