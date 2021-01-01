В Чечне ответили на обращение родственников убитых полицией к Кадырову

Родственников убитых при нападении на полицейских в Грозном ждут в парламенте Чечни. Ранее они попросили Рамзана Кадырова доказать причастность убитых к преступлению

Грозный, место нападения на полицейских (Фото: Таисия Боршигова / ТАСС)

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов пригласил родственников Хасана и Хусейна Темурзиевых, убитых полицией в Грозном 28 декабря, приехать в парламент республики. Об этом сообщает «Грозный Информ».

Согласно данным агентства, родственники застреленных полицией людей записали обращение к главе республики, в котором попросили доказать причастность двух братьев к убийству полицейского.

«В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому, наверное, понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. А это — кровная месть за убийство невинного и безоружного», — цитирует Даудова агентство.

По его словам, в парламенте их будут ждать к 11:00 31 декабря.