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Политика ,  
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В Чечне ответили на обращение родственников убитых полицией к Кадырову

Родственников убитых при нападении на полицейских в Грозном ждут в парламенте Чечни. Ранее они попросили Рамзана Кадырова доказать причастность убитых к преступлению
Грозный, место нападения на полицейских
Грозный, место нападения на полицейских (Фото: Таисия Боршигова / ТАСС)

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов пригласил родственников Хасана и Хусейна Темурзиевых, убитых полицией в Грозном 28 декабря, приехать в парламент республики. Об этом сообщает «Грозный Информ».

Согласно данным агентства, родственники застреленных полицией людей записали обращение к главе республики, в котором попросили доказать причастность двух братьев к убийству полицейского.

«В своем обращении вы говорите о вайнахских адатах, поэтому, наверное, понимаете, что когда вы получите доказательства, то ясность последствий будете осознавать еще лучше. А это — кровная месть за убийство невинного и безоружного», — цитирует Даудова агентство.

По его словам, в парламенте их будут ждать к 11:00 31 декабря.

Кадыров назвал личности напавших на полицейских в Грозном
Политика
Рамзан Кадыров

По словам главы республики Рамзана Кадырова, убитые полицией люди были выходцами из Ингушетии и работали в одной из местных пекарен. Он сообщил, что они пытались завладеть оружием сотрудников патрульно-постовой службы, их убили ответным огнем. Один из сотрудников полиции Грозного погиб, еще одного с ранением доставили в больницу. Жертв и пострадавших среди гражданского населения не было. «Грозный Информ» уточняет, что один из сотрудников был безоружным.

После инцидента управление СК по Чечне возбудило уголовное дело по факту нападения на полицейских (ст. 317 УК). Ведомство уточняло, что нападавшие были вооружены ножами.

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Автор
Наталья Демченко
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