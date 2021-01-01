ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкую к ИГ газету Al-Naba.

Агентство отмечает, что радикальное издание не приводит каких-либо доказательств причастности ИГ к инциденту в чеченской столице.

28 декабря в центре Грозного вооруженные ножами люди напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции и попытались завладеть их оружием. В результате завязавшейся перестрелки один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй был ранен.

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