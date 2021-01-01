Общество , 01 янв, 03:45
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ИГ взяло на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейских в Грозном. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на близкую к ИГ газету Al-Naba.
Агентство отмечает, что радикальное издание не приводит каких-либо доказательств причастности ИГ к инциденту в чеченской столице.
28 декабря в центре Грозного вооруженные ножами люди напали на двух сотрудников патрульно-постовой службы полиции и попытались завладеть их оружием. В результате завязавшейся перестрелки один сотрудник правоохранительных органов погиб, второй был ранен.
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