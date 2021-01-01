Кадыров назвал личности напавших на полицейских в Грозном

Вооруженные ножами преступники попытались завладеть оружием сотрудников ППС. Нападавшие убиты

Рамзан Кадыров (Фото: Kadyrov_95 / Telegram)

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что при нападении на сотрудников полиции в Грозном участвовали два брата — уроженцы Ингушетии.

Видео: Kadyrov_95/Telegram

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По словам Кадырова, бандитами являлись некие Хасан и Хусейн, которые переехали в Чечню в 2012 году и работали в одной из пекарен. Глава Чечни рассказал, что вооруженные ножами преступники напали на сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Ответным огнем нападавшие были убиты.

«Погиб полицейский. Также пострадал один сотрудник правоохранительных органов. Его состояние стабильное. Среди гражданского населения жертв и пострадавших нет», — написал Кадыров.

Ранее собеседники агентств ТАСС и «Интерфакс» сообщали о том, что в результате перестрелки в центре Грозного погибли двое полицейских. При этом собеседник ТАСС говорил о том, что один из бандитов был убит, а другой ранен.