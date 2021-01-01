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Кадыров поручил проверить на поддержку терроризма родных убитых полицией

Он раскритиковал тех, кто поддерживает братьев, и поручил МВД и Росгвардии провести проверку. Ранее к Кадырову обратились родственники убитых братьев, которые попросили его привести доказательства их причастности
Фото: ЧГТРК / ТАСС
Фото: ЧГТРК / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил проверить на поддержку терроризма ранее обратившихся к нему родственников двух братьев, которые были убиты полицией в Грозном. Об этом Кадыров заявил за заседании правительства республики, передает «Грозный Информ».

«Они поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего. Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются, — заявил глава Чечни. — Легко быть смелым, сидя за экраном. Легко верить в слухи, не разобравшись во всем. Сейчас распространяется версия, что этим двум бандитам якобы за отсутствие маски было сделано замечание, впоследствии чего их убили. Это наглая ложь!»

Он поручил министру МВД, начальнику Росгвардии и прокуратуре провести проверку и привлечь к ответственности за поддержку терроризма тех, кто поддерживает братьев.

В Чечне ответили на обращение родственников убитых полицией к Кадырову
Политика
Грозный, место нападения на полицейских

Нападение на полицейских произошло 28 декабря в центре Грозного. В результате перестрелки погиб один сотрудник правоохранительных органов, второй был тяжело ранен.

Кадыров заявил, что нападение совершили двое братьев, Хасан и Хусейн. Оба, по его словам, уроженцы Ингушетии и переехали в Чечню в 2012 году, где нашли работу в пекарне. Они напали на сотрудников ППС, когда те несли службу, уточнял Кадыров. В ходе нападения братья были убиты.

Их родственники записали обращение к Кадырову, в котором попросили доказать причастность братьев к убийству полицейского. В ответ председатель чеченского парламента Магомед Даудов пригласил родственников братьев приехать в парламент 31 декабря.

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Автор
Мария Лисицына
Чечня Рамзан Кадыров Ингушетия
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