Кадыров поручил проверить на поддержку терроризма родных убитых полицией

Он раскритиковал тех, кто поддерживает братьев, и поручил МВД и Росгвардии провести проверку. Ранее к Кадырову обратились родственники убитых братьев, которые попросили его привести доказательства их причастности

Фото: ЧГТРК / ТАСС

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил проверить на поддержку терроризма ранее обратившихся к нему родственников двух братьев, которые были убиты полицией в Грозном. Об этом Кадыров заявил за заседании правительства республики, передает «Грозный Информ».

«Они поддержали убийц, даже не выразили соболезнования родственникам невинно погибшего. Если думают, что им такое поведение сойдет с рук, они ошибаются, — заявил глава Чечни. — Легко быть смелым, сидя за экраном. Легко верить в слухи, не разобравшись во всем. Сейчас распространяется версия, что этим двум бандитам якобы за отсутствие маски было сделано замечание, впоследствии чего их убили. Это наглая ложь!»

Он поручил министру МВД, начальнику Росгвардии и прокуратуре провести проверку и привлечь к ответственности за поддержку терроризма тех, кто поддерживает братьев.

Нападение на полицейских произошло 28 декабря в центре Грозного. В результате перестрелки погиб один сотрудник правоохранительных органов, второй был тяжело ранен.