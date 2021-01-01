СК возбудил уголовное дело после нападения на сотрудников ППС в Грозном

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Следственное управление СК по Чеченской Республике возбудило уголовное дело по факту нападения на полицейских на улице Мира в Грозном. Об этом сообщила пресс-служба управления.

«Возбуждено уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК)», — говорится в сообщении.

По предварительным данным следствия, инцидент произошел примерно в 14:00. На полицейских напали двое вооруженных ножами мужчин. В результате один сотрудник ППС погиб, другой получил ранение и был госпитализирован. В пресс-службе подчеркнули, что личности злоумышленников и обстоятельства происшествия пока устанавливаются.

При этом, по словам главы республики Рамзана Кадырова, на правоохранителей напали два брата из Ингушетии Хасан и Хусейн, которые работали в одной из местных пекарен. Он также подтвердил, что оба злоумышленника были вооружены ножами.