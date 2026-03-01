В Иране объявили 40 дней траура после смерти Хаменеи

Правительство Ирана объявил 40-дневный траур и семь дней государственных выходных после смерти верховного лидера республики аятоллы Али Хаменеи, сообщает агентство Mehr.

Информацию о смерти Хаменеи ранее подтвердили иранские агентства Tasnim, IRNA, ISNA и Mehr. По данным Fars, аятолла погиб утром в субботу, 28 февраля, в своей резиденции.

В ночь на 1 марта о гибели аятоллы объявил в соцсети Truth Social президент США Дональд Трамп, назвав Хаменеи «одним из самых злых людей в истории» и отметив, что его смерть является «справедливостью» для иранского народа и «для всех великих американцев».

О признаках, указывающих на смерть лидера Ирана, также сообщал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Накануне он заявил, что Тель-Авив выбрал резиденцию Хаменеи в качестве цели и она была разрушена. В свою очередь, министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи ранее заявлял, что, по имеющимся у него сведениям, аятолла жив.

